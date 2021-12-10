聖誕禮物│留意10款危險玩具　可致兒童皮膚過敏、腸道阻塞及窒息

還有兩個星期就到聖誕節，家長又要搜羅禮物送給小朋友，除了到玩具店選購之外，近年更多人趨向網購，安坐家中已有很多選擇。不過，無論是市面或網上店鋪，玩具品質也相當參差，當中亦有不少假冒偽劣、粗製濫造的玩具。根據香港海關及消委會早前的報告指出，不少玩具暗藏危機，部分更被點名是可引致兒童窒息，需即時停用。在普天同慶的節日當前，家長選擇玩具絕不能掉以輕心，即睇以下10款潛在危險性玩具。



1.細小組件木製玩具

香港海關早前提醒市民留意以下不安全的木製玩具，由於測試結果顯該款木製玩具的細小組件有脫落情況，如被兒童吞下，會有引致窒息的潛在危險。海關其後採取行動，搜查涉案的連鎖零售商，並同時發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款玩具，為免發生意外，家長應立即停止讓兒童把玩。

2.塑化劑膠質玩具

消委會早前有報告指出，塑化劑通常加入硬膠等物料中，以提高物料的彈性和耐用程度。在動物試驗顯示，長期攝取塑化劑可能造成肝臟和腎臟，以及生殖上的毒性損害。由於嬰幼兒習慣將物件放入口中啃咬和吸啜，長期攝取塑化劑的健康風險對他們來說尤其構成關注。家長對於品質差劣、製造商或生產商來源不明的膠塑玩具，應多加注意。

3.附磁石組件兒童畫板

香港海關早前公布一款有潛在危險的畫板玩具，測試結果顯示，畫板玩具的磁石組件，可導致兒童堵塞腸道。

(資料畫板玩具的磁石組件，可導致兒童堵塞腸道。(海關圖片)

4.磁石球玩具

根據香港法例《玩具及兒童產品安全條例》規定，香港海關指出當中的不安全產品案例中包括這款磁石球玩具，由於當中含有小型磁石，如小童不小心把磁石吞下，可能對身體造成傷害，當中包括窒息或腸道阻塞。

香港海關早前提醒市民留意一款不安全磁石珠玩具，測試結果顯示該款玩具有令兒童窒息或腸道阻塞的潛在危險。(海關圖片)

5. 聖誕神奇手帶

早前有媽媽於Facebook圖文並茂稱其兒子在聖誕派對中獲得神奇手帶，玩了5分鐘已發生意外，懷疑被內藏之伸縮鐵尺刺傷手掌，兒子的小手掌血如湧泉，該媽媽呼籲大家不要購買「神奇手帶」。而這類手帶常見於節日派對中，是小朋友非常輕易可以接觸到的，記者在市面上也很易買到，有部分徒手已可拆開手帶，並發現內藏鐵尺，對兒童潛在一定危險。

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6.兒童蠟筆

消委會早前測試了市面上12款蠟筆，當中有7款檢出有害金屬，分別含有鍶、鋁、鉛及鋅等。消委會又指，測試結果顯示8款蠟筆樣本，分別檢出PAHs、萘和菲，物質全屬第四類急性毒性，而前者亦是第二類致癌物質。由於測試樣本主要供年紀較小的兒童使用，他們有機會在使用產品時把蠟筆放進口中，增加攝入PAHs的風險。而萘具揮發性，故或能從呼吸吸入，加上菲和芘屬於皮膚和呼吸道致敏物，或會因長時間接觸，而引致紅疹或過敏反應。

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7.手指畫顏料

近年在幼兒界非常流行的手指畫顏料被消委會早前發現當中的「LEFRANC BOURGEOI」和「Crayola」含「鋁」，當中「Crayola」 更超出即將更新的歐盟玩具安全標準的上限。而歐盟標準要求手指畫顏料應加入認可苦味劑，即使兒童把顏料放進口中，仍會因濃烈苦味而把顏料吐出。不過，消委會發現有4款樣本沒有檢出苦味劑，未能符合要求，包括「JOVI 」、「Jar Meló」、「 MUNGYO 」和 「Crayola」。另有4款樣本的包裝欠缺標準要求的資料或警告字句。

8.黏黏球

外國有媽媽早前指女兒被Bunchems出品的黏黏球玩具纏住頭髮，媽媽使用多個方法，行用20小時才成功將約150個黏黏球拔出。媽媽事後在facebook分享這次經歷，希望其他家庭不會中招，家長要注意。

9.毛絨玩具

香港海關早前提醒市民留意一款不安全毛絨玩具，在測試結果中顯示出該玩具的橡筋圈富有彈性，有引致兒童窒息的潛在危險，為免發生意外，呼籲兒童應停止把玩。

海關提醒市民留意一款不安全毛絨玩具，指其橡筋圈或會引致兒童窒息。（政府新聞處圖片）

10.鬼口水

鬼口水是由膠水、水和硼砂混合而成的粘液狀物質，介於固體和液體之間，但卻又不會粘手，拿在手裏觸感非常奇特，是近年更在小學年齡層十分流行的玩物，香港不少格仔舖、玩具店均有售現成品，此外有有店鋪開設工作坊教授製作方法。

在2019年消委會曾抽驗的20款「鬼口水」玩具，當中六成產品硼遷移量過高，其中一款更是遠超歐洲玩具標準安全逾12倍。硼遷移量過高，會影響使用者的生育能力，另有兩款「鬼口水」玩具驗出有腸道菌。

據標準，液體或黏性玩具物料硼遷移量不應超過300ppm，然而「GoGoPo」（#5）、「Cra Z Art」（#6、#10）、「Gutorade」（#8）、「Dr.wacko's Mad Lab」（#9）、「Ivy Sharing Land」（#11）、「Mush Seller」（#12）、「Snow」（#13）、「Barrel-o-Slime」（#14）、「D Slowing」（#15）、「Ice Cream」（#16）、「토핌간」（#17）12款玩具的硼遷移量都超標，當中「Barrel-o-Slime」（#14）的硼遷移量更高達3,970ppm，超標逾12倍。

「Ice Cream」（#16）、「토핌간」（#17）兩款的好氧性微生物含量差強人意，分別達每克24,000,000CFU及120,000CFU，超出歐盟標準所建議的1,000CFU達23,999倍及119倍；兩款更同時檢出每克腸道菌總量高於建議限值。

消委會指，若小朋友接觸微生物總量超標或含致病菌的玩具後，手部觸及眼睛或未有洗手進食，都有機會出現細菌感染、眼睛發炎、發燒等症狀，消委會建議消費者應立即停用相關型號玩具。

供應、製造或進口不安全玩具 可被判囚一年及罰款10萬元

根據《玩具及兒童產品安全條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元和監禁一年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

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