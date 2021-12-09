細仔放棄國際學校學位讀本地幼稚園　岑潔儀：想佢打好中文基礎

岑潔儀自2015下嫁馬來西亞富商Dixon後，先後誕下2個兒子，早前她在Insatgram 分享因為想細仔學好中文，因此放棄國際學校的學位，改為入讀本地幼稚園。岑潔儀接受記者訪問時提到，因為就讀國際學校的哥哥中文實在不太好，因此希望讓細仔在幼稚園打好中文基礎。
岑潔儀日前在Insatgram表示，因為希望細佬能夠好好學中文，所以一早就放棄了國際學校的學位，並報讀本地幼稚園。岑潔儀表示：「自從報那一刻，我就壓力好大，因為我報嗰幾間都好難入，加上我好大意，竟然忘記咗上網check 其中一間的結果」，正當她苦惱該如何是好，就收到最想細佬入個間學校的入學信。「我當下真係喊咗出嚟，係開心又激動的眼淚」，並向細佬B表示「so proud of you….你要好好學中文」。
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岑潔儀回覆記者提問時補充，因為哥哥現正就讀國際學校（英基清水灣小學），中文比較差，因此希望細佬能夠在幼稚園可以打好中文基礎，「揀選學校除了要是Happy School，亦要中文好，我希望細佬能夠在幼稚園就訓練讀書概念，培養學習興趣。」被問到小學會否繼續選讀本地課程的小學，岑潔儀就表示會優先考慮，但如果細佬讀得辛苦，很大壓力、不開心，就會考慮轉回國際學校。
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