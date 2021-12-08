彭羚、鍾嘉欣回港留酒店隔離堅持做運動　黎姿同3女兒做親子瑜伽

不少星媽誕下孩子後會透過運動修身，亦會有運動的習慣。早前彭羚在Instagram貼出在酒店隔離期間做運動的影片，超好身材令人羨慕。而同樣在酒店隔離中的鍾嘉欣亦有在酒店做運動，保持好體態。



彭羚

長居於加拿大的彭羚早前回港，在酒店隔離期間依然有做運動，只見彭羚在Instagram貼出做普拉提的影片，超好身材完全看不出已經52歲。

+ 9

鍾嘉欣

同樣在酒店隔離中的鍾嘉欣亦有在酒店做運動，只見她在Instagram 限時動態中分享在跑步機上跑步的短片。據悉，鍾嘉欣今次回港是為了參加無綫萬千星輝頒獎典禮，爭奪最佳女主角的獎項。

+ 14

🔼🔼🔼🔼圈中好多好爸爸好媽媽想為仔女準備特別嘅生日驚喜，不過今次真係唔知係驚定喜：諸葛紫岐為大仔訂123木頭人蛋糕變崩壞版 兒子：是特意造型嗎？🔼🔼🔼🔼

黎姿

黎姿則和三個女兒一起去做瑜伽，她表示三個女兒受到自己影響也愛上了瑜珈，女兒們練習的日子雖然不算太長，但因為小朋友身體柔軟，加上孩子們運動底子本來也不錯，一些高難度動作都能夠輕鬆完成。黎姿更加表示囡囡的平衡力比自己還好，要給女兒們一個👍🏻。

Coffee

Coffee 林芊妤經常教大家做運動，作為瑜珈老師的她亦保持運動習慣，早前更和老公一起拍片測試核心力量，亦有繼續拍片教大家做全身燃脂運動，一副完美體態讓不少人跟隨。

+ 15

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻娛樂圈真係好多星二代同爸爸👨‍👦似樣！即睇：蔡少芬2歲囝囝同爸爸勁似樣 盤點圈內餅印父子👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻