彭羚、鍾嘉欣回港留酒店隔離堅持做運動　黎姿同3女兒做親子瑜伽

不少星媽誕下孩子後會透過運動修身，亦會有運動的習慣。早前彭羚在Instagram貼出在酒店隔離期間做運動的影片，超好身材令人羨慕。而同樣在酒店隔離中的鍾嘉欣亦有在酒店做運動，保持好體態。
彭羚
長居於加拿大的彭羚早前回港，在酒店隔離期間依然有做運動，只見彭羚在Instagram貼出做普拉提的影片，超好身材完全看不出已經52歲。
+9
鍾嘉欣
同樣在酒店隔離中的鍾嘉欣亦有在酒店做運動，只見她在Instagram 限時動態中分享在跑步機上跑步的短片。據悉，鍾嘉欣今次回港是為了參加無綫萬千星輝頒獎典禮，爭奪最佳女主角的獎項。
+14
🔼🔼🔼🔼圈中好多好爸爸好媽媽想為仔女準備特別嘅生日驚喜，不過今次真係唔知係驚定喜：諸葛紫岐為大仔訂123木頭人蛋糕變崩壞版 兒子：是特意造型嗎？🔼🔼🔼🔼
黎姿
黎姿則和三個女兒一起去做瑜伽，她表示三個女兒受到自己影響也愛上了瑜珈，女兒們練習的日子雖然不算太長，但因為小朋友身體柔軟，加上孩子們運動底子本來也不錯，一些高難度動作都能夠輕鬆完成。黎姿更加表示囡囡的平衡力比自己還好，要給女兒們一個👍🏻。
Coffee
Coffee 林芊妤經常教大家做運動，作為瑜珈老師的她亦保持運動習慣，早前更和老公一起拍片測試核心力量，亦有繼續拍片教大家做全身燃脂運動，一副完美體態讓不少人跟隨。
+15
👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻娛樂圈真係好多星二代同爸爸👨👦似樣！即睇：蔡少芬2歲囝囝同爸爸勁似樣 盤點圈內餅印父子👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻
+4
郭富城兩女最鍾意去呢個免費公園 太太方媛趁假日享受親子時間元元、周汶錡仔讀聖瑪加利大免學費 黃伊汶吳若希仔女讀呢間元元着連身裙逼爆鈕 換冬季校服第一日已唔啱着大叫：媽媽好緊呀蔡少芬湊仔引致肩周炎揾中醫針灸 陳茵媺、熊黛林都曾患媽媽手蔡卓妍接梁浸浸放學揭隨母親鄭希怡同移居上海 與Jasper為同校生