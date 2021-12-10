聖誕節｜陳茵媺胡杏兒家中擺放巨型聖誕樹　吳雨霏與兒子齊佈置

臨近聖誕，不少家庭紛紛用聖誕裝飾佈置家中。吳雨霏日前分享和囝囝的相處照片，只見背景有一棵超巨型聖誕樹，非常有聖誕氣氛！除了吳雨霏，亦有不少星爸星媽家中有放置巨型聖誕樹。



吳雨霏

吳雨霏日前分享和囝囝的相處照片，只見背景有一棵超巨型聖誕樹，目測接近2米高！家中佈置得非常有聖誕氣氛！

吳雨霏日前分享和囝囝的相處照片，只見背景有一棵超巨型聖誕樹，非常有聖誕氣氛！（吳雨霏ig）

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胡杏兒

去年聖誕，胡杏兒在家中巨型聖誕樹前拍照，宣佈懷有第三胎。胡杏兒家中的巨型聖誕樹幾乎每年都會出現，聖誕樹比起胡杏兒丈夫還要高，非常巨大！

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陳茵媺

早於11月尾，陳茵媺就和小朋友一起將家中佈置得非常有聖誕氣氛，不但將聖誕樹拿出，還在窗邊掛上印有家庭成員名字的聖誕襪，非常有氣氛！

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