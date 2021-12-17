聖誕髮型｜2款編髮技巧及DIY頭飾教學　媽媽必學快速編出派對髮型

聖誕節就快到了，連串的聖誕派對聯歡都會是小朋友非常期待的活動，如果媽媽可以為女兒束上可愛漂亮的髮型就更錦上添花了。大家不妨趁佳節為女兒編出與眾不同的主題髮型，今次我們邀請了新娘化妝髮型師Poly設計2款聖誕樹主題的女童編髮，同時加入短髮也適用的自制聖誕樹頭飾，讓家長可以為女兒留下難忘的聖誕回憶。

攝影：黃寶瑩

模特兒：朗頤(Peony)

場地：Polypoly makeup & hair



今日的小Model朗頤(Peony)，擁有一把長度及肩的頭髮，Peony平時很喜歡廸士尼故事人物，不時要求媽媽Irene為她編跟主角類同的髮型，Irene說：「Anna、Elsa、Moana她都曾經要求過我幫她紮，但因為她的頭髮太蓬鬆，比較難束起鬢辮，再加上平時出門口時間太趕，而且沒有足夠的頭飾，所以太複雜的編髮我也不會。」

這次化妝師Poly設計出聖誕樹主題的女童編髮，她建議家長可以使用紅及綠色的髮飾作點綴，有助增加節日氣氛，而她同時亦給家長們一些建議，她說：「小女孩不像大人般受力，所以選用幼身髮夾 、小圈的橡筋較好，而且頭髮很柔軟，較成人多碎屑，所以建議家長準備一個噴水壺並加入清水，在編髮時可以噴濕頭髮使用，令頭髮變得貼服，如果太多髮碎彈出來，也可以用黑色髮夾固定，但如果需要用頭髮定型劑，便要選擇成分天然的產品。」

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