聖誕禮物│推介10款親子必買玩具　考專注力邏輯推理訓練小手肌

每逢一度聖誕節，家長就頭痛要買什麼禮物給小朋友，家長可以選擇既可增進親子感情又可以有功能性的玩具，滿足小朋友收到禮物的快樂，亦可趁機邊玩邊學習，即睇10款可訓練專注力、邏輯推理、思考創意及小手肌的玩具，一次過滿足多個願望。

攝影：許珞珩、部分圖片由受訪者提供



麵包超人系列

要數幼兒界人氣卡通角色玩具，麵包超人必定入圍，每個家庭必備一件起碼，除了角色吸引外，在其系列商品中，有不少能夠寓教於樂的益智型玩具，由動手指、為嬰兒訓練靈活度的簡易玩具，到能練習鍵盤輸入等複雜作業的產品都有，爸爸媽媽們可以依照孩子的年齡層自由選購。

麵包超人英語學習BusyBox工具箱

由幼兒8個月大起可以玩，可玩性高，含有26種玩法，八首曲子。每一面都有不同的玩法不同的音樂，可訓練幼兒的手眼協調能力，有益於大腦開發，開發寶寶想像力，整個玩具需用幼兒小手指精細操作手，有日語、英語聲效，當中可讓寶寶拿起的蕃茄汁醬揑揑玩具可揑出現逼真的蕃茄汁，鍛煉小手肌力。電話情景模擬加強寶寶的語言溝通能力，鏡子加強自我認知度。

+ 9

麵包超人麥克風

麵包超人卡拉ok可變聲咪，小朋友都會很喜歡，有助分訓練抓握能力，有助訓練寶寶的手抓握能力，使寶寶雙手更為靈活，促進手眼協調和激發大腦智能成長。

+ 2

麵包超人嬰兒軟身鎚仔

鎚仔玩具是幼兒喜歡的玩具之一，此款鎚仔特別之處是當敲擊或搖晃時，麵包超人會喋喋不休和有趣的音效會隨著旋律響起。通過切換開關及說話模式，有「麵包超人進行曲」的旋律及5種麵包超人的說話，麵包超人的鼻子會根據聲音和聲音效果發光。鎚頭部分由柔軟的橡膠製成，可以安全擊打。

Biopod Cyberpunk 魔動獸球-數碼龐克 暴走龍

Biopod魔動獸球是讓小朋友可以自己動手砌的玩具，識叫又識發光的動物。恐龍需要組裝活動關節和頭部，才可以開始玩樂。按下恐龍頭按鈕可以激活眼球動，令到眼球燈發光和發出聲音，嘴巴亦會隨之而郁動。全新暴走龍炫彩色調，有新猛獸叫聲，更新增裝飾貼紙，擁有多件組件，享受組裝巨大猛獸的過程。實物尺寸總長23cm，比原先的猛獸大3倍！背上設有感應器，接收手勢指令，破格兩足行走動作，新款暴龍咆哮聲。

搖擺樹懶

在搖擺樹懶遊戲中享受數小時的家庭樂趣，將你的樹懶放在發射台上並開火，首先將所有樹懶鉤在樹上的玩家是贏家，適用於 2 個或更多玩家。

+ 4

親子桌上遊戲



隨住線上遊戲的普及，現在大部份小朋友都一人一手機投入個人的娛樂世界中，家長想小朋友放低手遊就要花點心思，近來市面推出不少桌上遊戲，也吸引到不少孩子的興趣，可以家長或朋友進行人與人之間的互動，是網路遊戲世界沒有的優勢，即睇以下介紹款新興桌遊，有趣得來更可以邊學邊開發不同思維。

Photoshoot網紅快拍

玩家分兩隊比賽，在限時內完成最多的團體照任務勝。同隊的玩家輪流作出一個調動，但不能互相溝通。有時，巨星會有不同的要求，攝影師們就要照做，唔好咁多聲氣。你的對手團隊會睇實有無出錯，捉到就要重新排過。

遊戲易學易玩、節奏快，緊張剌激。考反應之餘又考小組默契，不同隊友不同體驗。留意功能牌可以增添PARTY 氣紛同難度，玩極都會有想玩的地方。同時對家玩家都要金睛火眼睇住，一捉到犯規仲會有分加，所有人都全情投入。其實一個人玩又得，挑戰自己時間同反應。遊戲人數 ：2-6人 、適合年齡 ：8+、遊戲時間 ：25分鐘、建議零售價：HK189。

搞笑瑜珈 YOGI

一款挑戰關節極限的派對遊戲。玩家輪流抽牌獲得指令，並且做出符合它要求的動作，隨著遊戲繼續進行，玩家們的肢體也逐漸母湯，撐到最後的人就是贏家。玩家順時針輪流進行遊戲，輪到自己時執行 2 個行動：抽一張卡並唸出內容，做出卡片指示的動作並在遊戲中維持當玩家無法維持動作，或是不能抽牌時便出局。最後一位在遊戲中保持動作的玩家獲勝，成為瑜珈大師！遊戲人數：3-10 人 、遊戲時間：20 分鐘、適合年齡：8+、建議零售價：HK119。

+ 1

購物小達人Go Shopping

摩拳擦掌出發購物去，進到大賣場，確認好自己的購物清單，將正確的商品放進購物籃中，注意不要敗到計劃外的商品了，同時也要發揮與人為善的品德，注意有沒有找到別人需要的商品。遊戲附贈親子手冊，遊戲採用創新的零用錢系統，並在6個學習主題中，學習計畫性購物、口語表達、數字換算、金額確認等日常技能，陪伴孩子將遊戲中所學，運用到生活中。遊戲人數：2-6人、遊戲時間：10-15分鐘、適合年齡：4+、建議零售價：：HK179元

+ 2

👉🏻👉🏻👉🏻快啲睇埋同朋友仔開Party時交換禮物推介🎄聖誕禮物│50元以下交換禮物提案 無印良品、玩具反斗城平價之選👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

創意七巧板 Tangram

創意七巧板是專為初學者設計的幾何拼圖，孩子需要透過題目卡上的輪廊與圓點提示，使用七塊磁性板塊來組成不同的形狀。遊戲初期可以按照題目卡上的彩色圓點或黑色圓點提示，放置對應的板塊，熟練後即可挑戰沒有提示的題目。循序漸進的完成48個題目，能讓孩子鍛鍊邏輯思維、想像力及觀察能力。遊戲人數：1人、年齡:3+、遊戲時間：30分鐘 、建議零售價：HK128元

火柴謎宮 Matchsticks Quiz

將火柴擺放成題目卡上的形狀。依照題目卡上的要求，移動精準數量的火柴來完成題目。不可以多移動也不可以少移動，且移動後不會有多餘的火柴。題目卡共分成基礎、進階、困難及專家四個等級，依照題目編號挑戰可以訓練孩子的空間想像與幾何思考能力。遊戲人數 ：1人、適合年齡 :8+、遊戲時間:60分鐘、建議零售價：HK128元。

邏輯方塊 Logapix (便攜鐵盒包裝及磁石方塊)

一位邪惡的女巫造訪了原本和平安寧的小鎮，她施展巫術將小鎮居民和物品變成一個黑白方塊。為了讓小鎮恢復以往的平靜，小朋友們需要用手中的魔法板塊，一一解決各個方塊。利用題目卡提示的板塊，拼出題目卡上的圖形。 題目卡共分成為基礎、進階及困難三個等級，依照題目編號挑戰可以訓練孩子的邏輯與想像力。遊戲人數 :1人、適合年齡：5+、遊戲時間：30分鐘、建議零售價：HK128元。

動物發現號 WILD

各位小小動物學家，一起登上「動物發現號」，了解更多動物知識！由意大利設計師設計的遊戲卡，附實景照片，並記錄哺乳類動物的趣事、冷知識、不同的動物數據資料及受保護狀況；並有4種不同玩法，在遊戲中，探索動物百科。快準備好你的裝備，一起到森林探險吧！輕鬆易玩，4種玩法，有刺激對戰、冷靜分析，各有所好。從遊戲中認識動物知識，引起學習動機。適合幼稚園K3至高小階段小朋友。遊戲人數： 2-8人 / Player、適合年齡：5+、遊戲時間：20分鐘。建議零售價：HK139元。

+ 4

宇宙探索號 COSMOS

各位小小天文學家，一起登上「宇宙探索號」，來探索宇宙奧秘！由意大利設計師設計的實景照片遊戲卡，記錄星體及星座的體積、冷知識、溫度及轉動速度等珍貴資料；並有3種不同玩法，在遊戲中，仿如置身宇宙百科，開心探索天文知識！快來坐上你的太空船，準備出發吧！輕鬆易玩，3種玩法，登陸月球、比對星體及星座各項數值特徵。從遊戲中認識天文知識，引起學習動機。適合愛好天文地理、小學階段的小朋友。遊戲人數：2-6人、適合年齡：5+、遊戲時間：20分鐘、建議零售價：HK139元。

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻有啲聖誕禮物唔啱小朋友玩🎄，即睇有啲咩款：聖誕禮物│留意10款危險玩具 可致兒童皮膚過敏、腸道阻塞及窒息👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

玩具以外其他選擇



除了玩具以外，或許家長想選擇實用又可愛的日用品送給小朋友，選擇時下流行卡通角色的產品，小朋友收到會更開心，即睇以下推介。

5款全新兒童相機

兒童相機非常新玩具，但一直有市有價，皆因小朋友可以透過個人專屬的相機，介面簡單、操作簡易，內含的濾鏡及相框，紀錄日常生活點滴、培養敏銳的觀察力，把生活美好一面留低之餘，也可以讓父母通過孩拍出來的照片了解更多他們的內心世界，把握成長的一點一滴。永利達最新推出5款人氣卡通系列，角落生物、Peppa Pig、迪士尼公主、小白及反斗奇兵，並具有前後雙鏡頭、1920x1080px影片解像度、內建10個趣味範本攝影邊框、2560x1920px相片解像度、支援32GB Micro SD卡及15吋LCD屏幕。

+ 2

BABY SHARKS 立體聲有線耳機

耳機絕對是日常生活必備的電子產品，無論是用於網上教學、聽音樂、看視頻也要用上，但小朋友耳朵細，大人用的耳機並不適合，永利達最新推出BABY SHARKS 立體聲有線耳機，可支援電腦軟件Zoom 或 Google Meet 等、採用不含BPA free物料製造、採用40mm 喇叭單元、重低音音效、內置收音咪、支援各電腦及平板、適合聽歌及網上教學，適合6歲或以上小朋友，送禮自用皆宜，建議零售價$129。

Monchhichi 戶外輕巧帳篷

2021 Sanrio Character Ranking 大咕 o 臣

+ 11

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻12月有勁多聖誕🎅🏻親子好去處🎄，放假大把活動去絕對唔怕悶🤩🤩即睇：聖誕節｜12月親子好去處 睇清全港商場聖誕佈置、市集及展覽👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻