媽媽為張敬軒炮製愛心「泥漿」早餐　笑問：乜建築物料係綠綠哋色

藝人張敬軒不時在IG分享外傭「遮遮」製作的黑暗料理，引起一眾網民熱烈迴響，更封他為「早餐界KOL」。近日張媽媽來港照顧他，本以為終於「有啖好食」的他，早前嘗過媽媽炮製的「石屎」早餐後，慨嘆：「一遮還有一遮高」。今早(17日）他再在IG分享張媽媽為他準備的早餐，只見影片中有一碗深綠色「杰撻撻」的食物，更笑指：「借問聲做開建築嘅朋友，有冇啲乜嘢建築物料係綠綠哋色㗎？」



張敬軒「遮遮」的料理不時有新搞作，分別有「爛溶溶腐乳加凍冰冰的白粥」、「黑掹掹炭燒牛角包」及「竹炭海蔘」，他曾在節目中分享道︰「我曾經十分忐忑，亦嘗試跟『遮遮』溝通，她第1、2次就『Ok Sir』。不過，她作新嘗試後，我覺得還是返回基本菜式最好。」

張媽媽早前來港照顧他，更代替「遮遮」為他煮早餐，但經過早前的「石屎」早餐後，他在IG無奈地說：「查實我條命係咪五行缺飯，同老母年幾冇見，諗住佢老人家嚟咗，我應該可以有新嘅開始...... 話說佢係我早餐關注組召集人，成日都問我早餐食乜。到埗第一日，更揚言要我過番啲正常生活...... 我冇異議，呢一切其實都係我日常嘅正常。正所謂天有不測風雲，我冇諗過一嚿風雲過後，原來仲有另外一嚿。」其實這碗「石屎」早餐，是由黑豆、黑芝麻、亞麻籽和合桃打成，有益健康。

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而在今早，張媽媽再為他炮製早餐，這次是一碗深綠色，有如泥漿的早餐，他隨即在IG問道：「借問聲做開建築嘅朋友，有冇啲乜嘢建築物料係綠綠哋色㗎？」他指自己夢想中，學做一個男神一日嘅開始應是朝頭早起身沖咗杯咖啡，焗返熱個牛角包，整埋份沙律，之後去咗做gym…但現實卻「一碗泥囉⋯一碗綠色嘅泥。之後去咗廁所…好彩有隻蛋同半條海參」。

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他更搞笑指：「同場加映泥狀早餐ASMR，可能會引起情緒不安或肚痛，敬請留意！#點解食嘅聲同痾嘅聲會係一樣#係咪有啲女人過咗50歲之後會開始鍾意煮流質野#世上只有媽媽好早晨全餐#草本去死皮沙田城門河海底泥#都就嚟開騷#我老母依然未開始俾固體食物我食#阿伯友你個Plan係點」。

遮遮料理經典回顧：

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