王力宏離婚｜李靚蕾隔空再反撃　王力宏向家人道歉：共同撫養孩子

台灣歌手王力宏和妻子李靚蕾在15日爆離婚消息後，李靚蕾於17日在社交平台發表千字文，力數丈夫包小三、曾召妓，又缺席孩子的重要節日等，自己一直過著偽單親的生活。李靚蕾的控訴「一石激起千重浪」，王力宏爸爸、李靚蕾哥哥和網民揣測的出軌對象亦前後發出回應。李靚蕾在20日凌晨和早上又再次回應眾人，王力宏最新在中午發表聲明，表示「男人應該承擔起所有的責任」，向家人和孩子道歉，又指準備暫時退出工作，並會和李靚蕾共同撫養孩子。



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李靚蕾在IG爆出王力宏在婚內包小三、召妓、催生孩子又沒有盡力照顧孩子之後，不少相關人士也不斷回應事件，令事情繼續發酵。李靚蕾一再在網上回應他人時，揭出更多內幕，包括她和王力宏曾接受心理諮詢，而她似乎手上尚有不同的證據。在今日（20日）中午，王力宏在社交平台發出道歉聲明，不僅向李靚蕾道歉，還答應之前的一切要求，包括給予她和孩子現居的房子，又會承擔撫養費用和共同參與撫養孩子，而他亦準備暫時退出工作。

聲明原文：

（網上截圖）

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李靚蕾是中日混血兒，童年時名字是「西村美智子」，在早前的聲明之中表示因成長的環境都在台灣，而且對日籍的父親也有不好的回憶，因此已摒棄日文名字，更指這是她的傷痛，認為中文名字更能代表她自己。

李靚蕾亦是擁有相當亮麗的學歷背景，在哥倫比亞大學完成MBA後在摩根大通任職國債及證券服務的商務分析師，2年後更被擢升為摩根大通諮詢服務部門的助理副總裁。她在一貫聲明中表示自己為了婚姻和家庭放棄了一切，也表明離婚後沒有要到贍養費的一毛，只是希望維持三個孩子的現有生活品質。

李靚蕾最新聲明：

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李靚蕾在20日凌晨發表的聲明：