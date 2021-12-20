聖誕必玩｜維港踩「鴨仔船」睇靚景　一家包四人船新張優惠$140起

維港景色優美，要欣賞維港景色除了在海旁欣賞，亦能夠乘坐渡輪一邊過海一邊欣賞景色。不過今年平安夜開始，大家可以在維港踩水上單車，分設二人船及四人船，一家四口同坐一起玩都沒問題，絕對是聖誕必玩家庭活動！



位於紅隧港島出入口對開，灣仔海濱水上運動及康樂主題區﹙第二期﹚將於12月24日，即平安夜當天正式開放，今次新開放的主題區賣點是提供水上單車租用服務，大家可以體驗於維港內「踩艇仔」欣賞維港景色。

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根據營辦商珊瑚海船務資料，遊樂區共提供20隻腳踏船，分為二人船及四人船，腳踏船現已開放供市民預訂，每節45分鐘，二人船每節200元，四人船為280元。不過新開張期間設有優惠，市民最多可享半價。開幕期間四人船最平$140起，營運時間由上午10時至下午6時。遊客登船前必須穿着救生衣，18歲或以下人士必須由一名18歲或以上人士陪同才可登船。

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▼水上單車租用服務詳情▼



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