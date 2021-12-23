親子好去處│侏羅紀恐龍樂園必玩20個互動項目　騎乘3公尺大暴龍

各位恐龍迷注意，《侏羅紀×恐龍樂園》互動展覽香港站終於登陸九龍灣，全場分成6大互動展區，小朋友不但可以駕駛越野車進入園區睇恐龍，更可以騎上3公尺高的大暴龍背上居高臨下，也有化身考古學家深入洞穴挖掘恐龍化石及親手餵飼恐龍BB等，好玩項目多達20個。



攝影：蘇煒然

攝錄：許珞珩

剪接：李紫銘



早前於台灣及澳門舉行的《侏羅紀×恐龍樂園》大獲好評，今次終於來到香港，由即日起至明年2月13日登陸九龍灣富通中心，展覽設有多個大型互動區域，讓大小恐龍迷可以置身侏羅紀時代，坐上恐龍頭骨造型越野車穿越恐龍樂園，近距離接觸巨型機械恐龍，園內設有6個大型互動展區，20個好玩項目，小朋友可以透過不同的互動科技體驗原始世界最震憾一面，同時學習豐富史前知識。

按圖即睇《侏羅紀×恐龍樂園》好玩項目:

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捐山窿做考古學家

侏羅紀恐恐龍樂園入面可以近距離看到巨型機械恐龍，仍如活生生的恐龍就在眼前一樣，小朋友可以化身成為考古學家，深入洞穴尋找恐龍蹤跡。

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可騎乘的恐龍

坐上恐龍頭骨造型越野車穿越恐龍樂園，騎乘不同種類的機械恐龍遊走園區，坐上3公尺高大暴龍身上，感受一定非常刺激又震憾。

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相信家長也沒有想過可以讓小朋友拔河，今次可以同恐龍玩扯大纜，一定要出盡九牛二虎之力，小朋友笑言要拉隻恐龍回家。充滿愛心的小朋友，今次可以為受傷的恐龍進行搶救，也可以成為恐龍媽媽餵恐龍BB飲水。臨走之前記得去紀念品販賣區揀份心水恐龍禮物。

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《侏羅紀×恐龍樂園》展覽詳情

日期：即日卦起至2022年至 2 月 13 日

時間：星期一至四 (公眾假期除外):A) 11:00 am - 12:30 pm、B) 1:00 pm - 2:30 pm、C) 3:00 pm - 4:30 pm、D) 5:00 pm - 6:30 pm

星期五、六、日及公眾假期：A) 10:00 am - 11:30 am、B) 12:00 nn - 1:30 pm、C) 2:00 pm - 3:30 pm、D) 4:00 pm - 5:30 pm、E) 6:00 pm - 7:30 pm、F) 8:00 pm - 9:30 pm

每節活動時間: 90分鐘

地點： Portal 6311, 九龍灣富通中心一樓

票價：A）親子套票 (1位身高151cm 或以上成人 + 1位身高 90 - 150 cm小童):

$350 (星期一至四, 公眾假期除外)、$380 (星期五六日及公眾假期)

B）成人 身高151cm 或以上:$168 (星期一至四, 公眾假期除外)、$188 (星期五六日及公眾假期)

C）小童 身高 90 - 150 cm:$218 (星期一至四, 公眾假期除外)、$238 (星期五六日及公眾假期)

展覽門票於Trip.com網站開售，詳情可登入網站查詢。

(主辦單位保留一切場內安排更改之權利)

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