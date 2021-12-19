親子好去處│全新尖沙咀4千呎運動電競館　必玩10項親子運動

全港首個融合「運動」與「電競」主題的競技館「AME運動電競館」今次登陸尖沙咀K11 Art Mall， 逾4000呎的體驗館共10項競技挑戰，新增5款運動電競遊戲，跑步、獨木舟、足球、籃球及攀石，挑戰體能、耐力、速度、經驗及團隊合作性；原先5款運動電競遊戲也更會加入全新玩法，無論你是電競運動達人或是新手初學者也可以化身專業運動員，選擇個人出賽、合力上場及互相競賽，絕對是親子必玩放電好去處。

攝影：許珞珩



AME運動電競館（AME Stadium）最新推出5款全新考驗體能、耐力、速度、經驗及團隊合作等的運動電競設施，包括「E-Running」、「E-Kayak」、「E-Climbing」、「E-Football」及「E-Basketball」，大部分為自家研發。

而過去5款運動電競遊戲亦會加入全新玩法，如「E-Racing 2.0」將新增馬匹育成系統，「E-Cycling 2.0」將擁有全新賽道及自選道具等，總共10款運動電競遊戲適合個人出賽、合力上場或互相競賽。

即睇有5大全新運動電競項目:

「E-Running」香港旺角街頭實景化身跑酷達人：

+ 1

「E-Kayak」全港首部獨木舟遊戲：

+ 2

「E-Climbing」投影技術與現實智能配合的攀石牆

+ 9

「E-Football」270度三面環繞LED反應墻

+ 5

「E-Basketball」專業籃球員發球機

即睇5大全新玩法運動電競遊戲項目:

「E-Racing 2.0」沙田馬場多個實景賽道

+ 3

「E-Cycling 2.0」紅磡海底隧道實景賽道

+ 4

「E-Skiing」美國國家滑雪隊的同款訓練設備

+ 3

「E-Boxing」內藏過千枚感應器智能沙袋

+ 2

此外，還有 「E-Battle Rope」，讓你可以突破一般戰繩的沉悶訓練，除鋪有智能感應互動地墊，每一下揮動均有感應外，玩家更可挑選闖關模式、打怪物模式或訓練模式，集訓同時打機過關，全面提升訓練樂趣！

追蹤玩家運動動作及心率

場內設施均由提供運動醫療支援及提升體能方案的運動科學團隊Fitzio Fitness協力開發，以運動醫學知識及臨床經驗，為參加者提供賽後訓練建議及科學數據分析；利用光學心率傳感器為參加者監測心率、評估表現，將來更會採用最新的技術用作追蹤所有玩家的運動動作，以提供動作建議及更深入的運動科學數據。

挑戰活動 消耗卡路里即可換取獎金

AME運動電競館特設每日任務及AME Challenge供玩家挑戰，每日任務會設定一系列運動電競項目的目標以供玩家挑戰，挑戰成功的會員可在會員系統內換領如現金券、獎品禮券等實用小禮物；而AME Challenge以「消耗卡路里換取獎金」為概念，會將所有會員指定日子內消耗的卡路里轉化成GG Coin，賽事將分為男子組及女子組，每週各組別總成績排行第一者將成為週冠軍獲得 Jackpot榜上的GG Coin作為獎勵。每季末更將召集16位週冠軍再次進行AME Season Champion Challenge，得獎者能夠嬴取豐富獎金及獎品！

亞洲體育電競《AME運動電競館》

地點：香港九龍尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓223號鋪 (港鐵尖沙咀站D出口或尖東站N出口)

開放時間：星期一至五（11:30am - 11:00pm）;

星期六、日及公眾假期（10:30am - 11:00pm）

查詢電話：6824 5526

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