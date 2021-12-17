親子好去處│灣仔會展嬰童展　必玩小馬寶莉好友運動會8大挑戰

由即日起至12月19日，香港會議展覽中心舉行免費入場「開心U12嬰童博覽」及「小馬寶莉與好友全能運動會」，親子必玩8大精彩運動考驗，3000平方呎B.Duck巨型彈床、全場過百BB兒童品牌用品、食品、玩具、學習攤位，今個週末親子有得玩有得買好地方。

攝影：許珞珩



小朋友大得快，爸爸媽媽要留意至抵優惠趁機掃貨，照顧BB做足準備 ，由即日起至19日，於香港會議展覽中心Hall 1A-C的G01攤位參展開心U12嬰童博覽，屆時將聯同Pampers、Huggies、惠氏、雀巢能恩等13個母嬰品牌推出涵蓋奶粉、紙尿片、嬰兒食品、手推車、嬰兒護理及清潔用品等多款產品的震撼優惠。

按圖即睇U12嬰童博覽內場過百攤位推介:

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開心u12嬰童博覽 2021

時間：2021/12/17-19

地點：香港會議展覽中心 Hall 1A-B

開放時間：11am-8pm

入場：免費

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小馬寶莉與好友全能運動會

同場另一矚目活動是首度呈獻小馬寶莉與好友全能運動會，全場佔地達10,000呎，為3歲至12歲孩童打造樂趣無窮的8項運動大挑戰，同時活動扣除成本之全數收益更會捐助慈善機構，玩樂同時展愛心。



即睇8大必玩運動大挑戰:

小馬鎮賽跑衝刺杯&彩虹之力魔法球



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一飛衝天薯蛋頭&薯蛋頭對對碰



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變形金剛衝「蜂」陷陣&變形金剛一球入魂



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PLAY-DOH 樂在籃內 &誰是NERF得分王?



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「小馬寶莉與好友全能運動會」為參加者特別設計活動限定選手包，內含4件精品，包括兒童限定版紀念Tee、運動毛巾、可摺疊背包及入場護照連月曆簿。只需憑「小馬寶莉與好友全能運動會」護照，即可供一位成人及一位12歲或以下小童進入運動會場地，體驗8大運動遊戲各1次！記得在成功挑戰運動之後取得獎勵蓋印，憑護照上最少5個蓋印即可換領「小馬寶莉全能獎牌」。獎牌設計以小馬寶莉紫悅公主為主角，別具收藏價值，小粉絲們不容錯過！

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小馬寶莉與好友全能運動會 詳細資料

活動日期：2021年12月17日至19日

活動時間：上午11時至下午8時

活動地點：香港會議展覽中心展覽廳1A-C「開心U12嬰童博覽」展位A02

3000平方呎B.Duck巨型彈床



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