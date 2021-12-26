24歲美女竟是22個孩子的媽媽　有錢就做到　目標要生105個寶寶

俗話說：「多子多孫多福氣。」



據國外媒報導，來自土耳其57歲的富商加利普和24歲的俄羅斯妻子克里斯蒂娜結婚後，兩人都嚮往被孩子圍繞的大家庭生活，因此決定花費20萬美元（約港幣156萬元）找代理孕母幫忙產子。從去年的3月到今年7月，陸陸續續生下20個寶寶，再加上兩人各自跟前任生下的2個小孩，共撫養22個孩子，福氣真是多到數不完……

這位年輕貌美的少女，竟與丈夫在一年來時間，便「誕下」20個小寶寶：（按圖了解）

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此情此景，和香港形成兩種截然不同的樣貌，在香港，三寶、四寶家庭幾乎都快被登記成「稀有保育家庭」。「買不起房子，給不了孩子一個家。」是現代很多年輕人不想「做」人的首要原因，其他依序為：低薪、社會、職場對孕婦不友善、沒時間照顧孩子、健康狀況考量（不孕）、生育津貼補助太少、不喜歡小孩、享受兩人世界、更重視自己的工作，以及找不到安心的保母、幼兒園等。面對這麼多因素，你能想像一個家庭有22個孩子的景象嗎？

孩子是上天的禮物，每個孩子都很重要！

為了讓每個孩子都能獲得良好的照顧，這對夫妻找了16名保母到家中幫忙，每個保母都會負責相同的幾個嬰兒，光是請保母的費用，他們一年就得花費約9.6萬美元（約港幣75萬元），每周還要支出約港幣4萬2千元購買嬰兒用品。面對如此龐大的開銷，夫妻二人因家庭經濟富裕而毫不在意。

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為確保她的孩子每天獲得關注和照顧，她也只餵孩子吃「自製食物」，而不買現成的罐頭，還要求保母拍下每個嬰兒的排泄照片，確認內容物沒有問題。此外，她還特別開設粉專分享育兒過程，吸引了大量粉絲關注，她也坦承一次照顧如此多的孩子，確實比想像中要困難很多。

克里斯蒂娜在接受外媒採訪時表示，其實自己和其他媽媽一樣，多數時間都花在孩子身上，孩子是她生命中最重要的事，對於家中每個孩子的特性、年紀、名字等，她都相當了解。

儘管已擁有22個孩子，但終極目標是：105個

儘管已經擁有22個小孩，但夫妻二人還是希望在有生之年，能擁有更多的孩子，終極目標是105個，可以感受到他們是真的很愛孩子。許多網友對此表示祝福，經濟實力夠、真心愛孩子，不會讓孩子受苦就好。

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Chanco現已有3歲大，那標誌性的厚髮也在不斷成長呢！（按圖閱讀）

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：24歲俄羅斯女子晉升22寶媽，只因夫妻太愛孩子，不惜花重金請代理孕母】