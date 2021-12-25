圓到一個點！韓國「麻糬寶寶」　憑厚肉肥面＋甜心瞇瞇眼冧爆網民

心情鬱悶，感到壓力大嗎？沒關係，小編來解救你啦～這次要介紹一位超可愛的韓國小萌娃，炸出嘴邊肉配上招牌笑容，包準你看完嘴角上揚，煩惱通通一掃而空！



自帶嘴邊肉，好想咬一口

這位可愛的韓國小孩叫做romi， 今年1歲大，以圓嘟嘟粉嫩臉蛋+笑起來瞇瞇眼吸引無數粉絲！而且romi不僅擁有小孩滿滿的膠原蛋白，燦笑時的嘴邊肉更是猖狂炸出！讓網友情不自禁地深陷在她的可愛魅力中，光看照片就能感受到滿滿療癒感！

Romi圓起來又笑得甜，難怪僅僅一歲大已深得網民歡喜：（按圖睇更多Romi得意相）

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睡著萌度更是爆表

其中小編最喜歡的就是這張romi睡覺的照片！只見romi躺在床上，嘴巴微開翹起粉色嘟嘟唇，頭下枕的不是枕頭，而是剛喝完的奶瓶！安詳的睡顏+白裡透紅的臉頰肉，真的讓人好想捏一下！媽媽還在文中寫到「因為太舒服，就睡覺了」，實在是讓人全程姨母笑，忍不住直呼太萌啦～望著如此可愛的小睡臉，感覺自己都能好好睡上一覺呢！

魅力無窮，壓力的天然良藥

romi的可愛程度不只迷倒韓國網友，連外國網友也瘋狂！紛紛留言表示「太可愛了」、「天啊，好像松鼠」、「這是我看過最可愛的小孩了」、「心情瞬間變好了」，看來萌小孩的魅力可說是無遠弗屆，橫跨了不同種族與語言的隔閡！下次上班前不妨看一下romi，相信心情瞬間就能豁然開朗喔～

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Chanco現已有3歲大，那標誌性的厚髮也在不斷成長呢！（按圖閱讀）

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