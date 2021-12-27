為結婚開出4個條件　頭3個算正路　最後一項卻要男方湊10個月仔？

不少情侶在感情長跑數年後，會選擇邁入婚姻的殿堂。然而日前卻有一名女網友分享，自己與男友雖有想要往下個階段發展，但她也覺得結婚只是一個形式，像是禮節、聘金或嫁妝都可以不用，除非有想要拍婚紗或度蜜月，兩人都有共識覺得可以一起負擔。但對於婚後可能遇到的問題，她就也很認真地列提出4點原則，想詢問網友「請問我這樣想法是正常嗎？」



原PO在Dcard上以「如果你女友講這些話，你還願意結婚嗎？」為題分享，自己與男友討論到婚後及生小孩時的規劃，男友則表示一定會做好照顧小孩的大部分事務，產後的月子中心也都一定會先準備好。然而，她便很直接的和男友表示，第一點為在婚後想自己住，不會想去男方家住，也表明第二點「不想任何事都要去參與」，因為自己家也會有自己想過的節日，像是過年、中秋、端午及清明等節日，若自己家會過，就會回家過。

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除此之外，原PO也說明第三點婚後的「雙親自行承擔」，因為自己也有雙親需要照顧，而且大家年老後都會很需要別人的陪伴與關懷，但必要時可以互相幫忙是沒問題的。她也補充道，自己認為這是為人子女都應盡的孝道，自己的家人也沒有少給愛，下半輩子也希望能持續關愛家人。

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最後一點，原PO也解釋，因為男友一定會要生小孩，而自己家人是認為我要不要生都可以，有能力負擔與責任比較重要。對此，她男友有提出因為女方要生小孩懷孕10個月，所以小孩出生後，男方一定會以對等的時間照顧小孩至10個月以上。綜合以上的4點，原PO便想詢問網友「關於結婚，我真的比較沒有衝動，請問我這樣想法是正常嗎？而且我這要跟男友要求，有可能實現嗎⋯⋯」

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此文一出，便有許多網友紛紛回應表示，「可能，但我覺得節日可以去一日，就湊個氣氛，除非遇到不好的氛圍，清明就不用了，關妳甚麼事，叫男友代表就好啊，勞師動眾的」、「當然可以結婚前先講好，越詳細越好，但婚姻其實就是一個妥協的過程，看妳願意為了彼此做出多少配合，真的要預期哪些是妳可能無法接受，婚後又很容易遇到的，想清楚」。

但也有許多網友認為，「一定會照顧10個月以上，時間對等是甚麼意思……？難道這段時間之後這小孩就不是他的，他就不用照顧了嗎？」、「『一定會照顧10個月以上』笑死，是把照顧小孩當作是對女性的施恩嗎？我想10個月後妳就可以帶著孩子去找下一個新爸爸了喔。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】