星媽最愛Hermès手袋　陳茵媺擁有多款共逾200萬　吳若希也是粉絲

陳茵媺和陳豪一向是娛樂圈的恩愛夫妻典範，陳豪雖然忙於工作，但經常會送上陳茵媺喜愛的Hermès （愛馬仕）手袋作為禮物，陳茵媺不少照片中都有Hermès手袋的蹤影，估計陳茵媺至少擁有14個Hermès手袋，最貴的約30萬。其實Hermès手袋在星媽界非常受歡迎，袁詠儀、吳日言、吳若希、徐子淇、甘比等等都是Hermès的粉絲。



陳茵媺Instagram的照片中，經常會看到Hermès手袋的蹤影。陳茵媺的Hermès手袋大多由老公陳豪送贈，其中Hermès Kelly 25 桃紅色非常罕有，約索價31萬，擁有的Hermès手袋價值合共逾200萬。

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袁詠儀、吳日言、吳若希、徐子淇、甘比等等都是Hermès的粉絲。不過Hermès手袋可以用「一袋難求」來形容，而且並非走到專櫃就可以買到，要「配貨」後才可以購買。顧客須要根據比例進行「配貨」，才有機會買到心頭好的手袋，例如比例是1:1，顧客需要購買與手袋相同總值的品牌其他貨品，如絲巾、衣服等，才可以買到同等價值的手袋。

品牌中以經典型號Birkin、Kelly以及Constance系列的手袋最為受歡迎，據悉「配貨率」至少為1:3，即如要買一個港幣5萬元的Hermès 手袋，便要先購買值15萬，即三倍價錢的其他商品，才能夠成功買到心頭好，即總共要花費20萬才能夠購買到這個價值5萬的手袋。

Hermès手袋中，又以Birkin最為罕有，幾乎是長期缺貨，絕對能稱得上有錢也未必買到，甚至比起比股票更保值。徐子淇就擁有一個黑色鱷魚皮Hermès Birkin bag，估計超過100萬。袁詠儀亦擁有一個大地色 Hermès Birkin bag。吳若希早前在YouTube亦有分享自己擁有的Hermes Kelly Ado，當時吳若希在二手手袋店用4萬港元購入，現時香港專門店售價為約7萬，代購價11萬港元。

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