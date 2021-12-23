楊茜堯羅子溢兩年抱兩　曬一家四口溫馨合幅　感謝醫護人員照顧

羅子溢（前名羅仲謙）與太太楊茜堯（前名楊怡）結婚5年，自去年4月誕下女兒小珍珠榮升父母，早前突然傳出楊茜堯誕下第二胎，楊茜堯其後承認誕子，今日更貼出全家福照片，表示「他的到來令我們欣喜萬分」。



42歲楊茜堯（前名：楊怡）與羅子溢（前名︰羅仲謙）結婚5年，去年4月誕下愛女小珍珠，上週（12月15日）傳出誕下幼子，湊成一個「好」字，懷孕過程更是全程保密。今日（23日）楊茜堯在Instagram 分享一家四口全家幅，並表示「這幾天收到很多朋友的祝福和問候，但沒有時間遂一多謝，實在抱歉🙏🏻是的，我們的家多了一位小寶貝👶🏻他的到來令我們欣喜萬分！能夠再一次體會小生命在自己身體裏成長，還是充滿著莫名的興奮和悸動，時間短暫，倍感珍惜……」。

楊茜堯在Instagram 分享一家四口全家幅。（楊茜堯／楊怡IG）

楊茜堯亦感謝老公和媽媽「你雖然還像個大孩子般貪玩，但也在努力學習中❤️感激我媽媽，一直勞心勞力地照顧珍珠家姐，I love you 媽媽😍還有奶奶的幫忙和照顧，減輕不少負擔🙏🏻😘」，而楊茜堯第二胎繼續在香港港安醫院－司徒拔道誕子，她亦感謝負責醫生「平安地把小生命帶來我們身邊」。

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據悉羅子溢早前開始停工照顧太太，並搬屋迎接新生命。次子12月15日順利出生，母子平安，與家姐小珍珠湊成一個「好」字。據知羅子溢今日亦難掩喜悅，與身邊人分享喜訊。記者就此事致電羅子溢，他只簡單回覆：「多謝大家關心，感謝各位！」。他隨後於社交平台上載嬰兒腳板照片，隱約可見夫妻側面，寫道：「多謝大家關心！母子平安❤️辛苦太太👨‍👩‍👧‍👦」

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