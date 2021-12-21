郭可盈佈置家中聖誕樹西貢令4500萬獨立屋曝光　至今手持2億物業

臨近聖誕，不少藝人都會在社交平台分享家中充滿氣氛的佈置，凍齡星媽郭可盈亦不例外，上傳了自己要出動鋼梯才成功為高兩米的聖誕樹掛上裝飾。不過，比起聖誕樹，更令人在意的是背景的豪宅環境及裝修，郭可盈在02年時購入的西貢匡湖居4層獨立屋已升值至4500萬以上。



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郭可盈與林文龍擁有的物業眾多，包括奧運站「一號．銀海」四個1,200多呎海景單位。而近年郭可盈上轉的家庭照背景多為西貢匡湖居4層獨立屋，時常和林天若（Tania）在大花園和草地活動，在夏天甚至可以放置充氣泳池，看著對出的白沙灣遊艇會，景色怡人。

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持物業9年勁賺2000萬以上

郭可盈在2005年用約5千萬購入「一號．銀海」四個1,200多呎海景單位，目前升幅近140%，同類型單位在地產網頁上最高可見4,500萬；在2002以購入的西貢匡湖居4層獨立屋持貨9年，由2,000多萬升值至4,500萬以上，帳面賺近100%。這些物業合共已市值近兩億！

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