疫情下小學遊學團用VR、AR技術到埃及　帶學生坐看金字塔和法老王

由於疫情關係，不少學校亦因此未能為舉辦遊學活動，對學生來說，不但失去了「行萬里路」增廣見聞的機會，亦失去了一年一度最期待的活動。有見及此，聖公會聖米迦勒小學與動語文合作，舉辦了一場前往埃及的虛擬遊學團，透過利用VR、AR等技術，與同學進行虛擬金字塔遊覽，探索木乃伊與法老王的秘密。



跨越時空與界限 去特別的地方

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聖公會聖米迦勒小學校長陳裕均指，以往舉辦實體的遊學團，由於費用及人手上的安排有限，往往只能透過抽籤或其他方法去挑選部分同學參與。在疫情下更是難以外遊，於是全校首次舉行了一個前往埃及的虛擬遊學團給小五學生。

雖然實體遊學團有著不可取替的真切體驗，但對於學校來說虛擬遊學團也有不少好處，陳校長直言：「舉辦虛擬遊學團最大的好處首先是省卻很多行政工作，以往舉辦實體遊學團，要處理機票、住宿、同學安全等問題，十分繁複。另一個最吸引的地方是，虛擬遊學團可以跨越時空，例如可以搞古中國文明之旅，也可以上山下海甚至去宇宙太空，今次挑選的埃及亦是一般家庭旅行甚少會去的地方，同學能學到更多新奇的知識。」陳校長更打算在疫情完結後，把虛擬遊學團恆常化，同時也會繼續舉行實體的遊學團。

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安在座位遊埃及 浮空投影觀察地標建築

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小朋友容易受電子產物引誘，但如何利用這點達至教育效果，便是虛擬遊學團的最終目標。在正式舉行虛擬遊學團前，學校已派發一些有關埃及的工作紙給同學，讓同學猜想一下木乃伊與金字塔的作用是甚麼，讓同學天馬行空作答後，再自行上網查找答案，到真正參與虛擬遊學團時，便會更加投入。

到了虛擬遊學團當日，同學一人一「Pad」運用紙製VR眼鏡，開啟學習程式後，便在自己座位上左右搖頭，轉動視角四處張望。為配合遊學團氣氛，當日的導師的角色為「導遊」，同學自然要跟隨導遊指示，前往各個埃及地標建築，完成指定的任務。例如數一數有多少座金字塔、留意獅身人面像的特色等等。整個課程配運用了虛擬實景（VR），擴增實境（AR）、浮空投影（FIP）等技術，任務內容跨課目及融入「STEAM」元素，成為了一大賣點。

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擺脫「都用唔着，學嚟做咩」的想法

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動語文創辦人羅嘉怡博士直言：「在疫情下的確推動了虛擬遊學團的發展，課程具彈性可調整內容、深度，因此各級同學都可參與。要達至自主學習的效果，最重要的是了解小朋友心理，提供誘因，以往的學習是被動式，現在我們給了他們一些目標去完成，自己去操作找出答案，他們的印象也會更深刻。」

對於羅博士着重自主學習的看法，陳校長亦十分認同，他十分明白過往填鴨式教育的癥結所在：「小朋友十分喜歡問『點解』，如果學校教的知識，他們用不着的話，他們自然會更容易對學習產生抗拒的感覺。例如數學科，同學要學各種數學單位、計算速率，但日常只需用到加減乘除，他們便會質疑『都用唔着，學嚟做咩』。作為教育者，要提供誘因給同學，例如學校便有一個模擬飛機駕駛艙，同學想成功駕駛飛機，便要運用速率和高度單位才做到，有了動機，他們便會學習。」