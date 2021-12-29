開倉| 尖沙咀名牌童裝、嬰孩用品低至2折　英文童書低至$10本

尖沙咀海港城正舉辦名牌童裝、嬰孩用品及時尚生活展，不少名牌童裝低至2折，亦有多個大眾化的童裝品牌減價發售。除了童裝，場內亦有童裝鞋、補充練習、中英文圖書、玩具及嬰童用品等減價，媽媽們必去！



尖沙咀海港城九倉電訊中心正在舉行名牌童裝、嬰孩用品及時尚生活展，名牌童裝如Chloe、Fendi 及Hugo Boss等售價低至2折；大眾化的童裝品牌如西松屋、Champion、Kingkow及Babymio都有減價。按圖即睇精選必買童裝：

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除了童裝，場內亦有西松屋、Teva、cross、New Balance及GEOX等的童裝鞋減價，款式由學步鞋、運動鞋到涼鞋都有，按圖即睇精選必買童裝鞋：

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另外，場內亦有補充練習、中英文圖書、玩具及嬰童用品等減價，圖書低至$10一本，更有$50任選6件新年禮物包，超抵買！按圖即睇精選必買補充練習、中英文圖書、玩具及嬰童用品：

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名牌童裝、嬰孩用品及時尚生活展

日期: 29 Dec 2021 – 3 Jan 2022

時間: 11:00am – 9:00pm

地址: 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓



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