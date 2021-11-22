外傭跳工｜入境處公布首10月拒批逾千宗簽證申請　稱情況日趨嚴重

自疫情開始，外傭來港條件受限，導致供應不穩，有些僱主為求快點聘用外傭，不惜加人工「搶人」，外傭為此「跳工」的數字亦有增幅。入境處早前公布今年首10個月收到外傭新簽證申請的數字，比去年大跌30%，明顯市場供不應求。而涉及外傭「跳工」的申請達4,475宗，其中1,784宗已被拒批。入境處稱「跳工」情況日趨嚴重，將會加強宣傳和打擊。香港外傭僱主關注組認為入境處批拒數字仍然偏低，疑把關不力；但香港僱傭公會則認為僱主和外傭關係不佳，外傭申請轉換僱主亦情有可原，難以用「跳工」一字以偏蓋全。



入境處日前公布數據，指今年首10個月外傭的簽證數字有34萬宗，當中有10,153宗為「提早終止合約轉換僱主」個案。以上個案如僱主是外調、移民、逝世或經濟原因不能繼續履合行約，或有證據顯示曾遭受苛待或剝削，會被視為合理簽證原因；而有4,475宗視為原因不合理而「跳工」，較去年增加約1.5倍；被拒批簽證的個案則有1,784宗，亦較去年大增約4.6倍。

今年首10個月外傭簽證新申請的數量較去年全年下降近30%，而續聘外傭的申請則大輻上升近50%，市場對外僱的需求明顯未能滿足，更出現高薪搶人的情況。入境處亦留意到部分外傭為了更好的薪金和工作環境，提早在完約前物色新僱主，並利用疫情的便利而「跳工」。該處認為，這個情況日趨嚴重，而且會令原僱主家庭蒙受金錢損失和感到困擾。如果該處證實外傭為無合理原因「跳工」，將會果斷拒批簽證。同時，該處亦就此針對性向外傭作出宣傳，並與勞工處合作加強巡查，提醒中介切勿鼓勵或教唆外傭「跳工」。

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香港僱傭公會：換工作是法律容許的中性行為

香港僱傭公會主席陳東風回應入境處對「跳工」的說法，認為「跳工」一詞貶意，亦以此一言蔽之合理轉換僱主的外傭個案。他認為，轉換工作乃中性行為，亦是法律容許，「我找了所有相關法律，看不出哪一條禁止外傭轉換僱主。基本法四十一條列明，所有香港居民，均有選擇職業之自由；標準僱傭合同第十條也規定，僱傭雙方均可提前一個月通知，終止合同」。

他又指，事實上亦有僱主聘用外傭未滿2年便辭退她，平等地，外傭也能在2年合約期內提出請辭並尋找合適自己要求的僱主。「（入境處）以跳工形容，貶義先行，並不貼切。」他說。

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香港外傭僱主關注組：仍有大量「跳工」個案成功獲批

香港外傭僱主關注組徐曉彤直指，入境處的把關仍未夠，在4千多宗懷疑個案中只有一千多宗拒批，數字偏低。外傭跳工問題令2年合約名存實亡，入境處絕對有權去處理問題。外傭未滿約下申請轉換僱主，寫明通常不予批准，可是實際上她們肆無忌憚轉換僱主，更加在疫情之下，向入境處求情豁免返回原居地要求，所以這一年跳工問題極度嚴重，直接影響主家庭，包括短時間內不停聘請工人、多花金錢聘請約六、七萬元不等（前後兩名工人的中介、酒店隔離費）。

她又批評中介公司知悉部分家庭急需外傭，為了多賺佣金，一方面慫恿外傭「跳工」，一方面叫候任僱主向入境處申請加快批發該名外傭的簽證，以轄免外傭在終止前份合約後返回原居地的規定，變相助長外傭持續「跳工」，入境處把關不力而令原僱主則蒙受金錢損失。

她建議原僱主如發現外傭無合理原因提早終止合約，疑似「跳工」，可去信入境處陳情，讓該處記錄在案，對於審批外傭新工作簽證時有一定的參考作用。

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