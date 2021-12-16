男童跪行人路疑與外傭Say sorry　跪地長達2分鐘雙手多次觸碰地面

香港不乏雙職父母，亦因此這些雙職父母的子女大部分時間都是與外傭共處，若遇上不愛疼小朋友甚至用錯誤方法照顧的外傭，後果便不堪設想。近日就有群組流出一名目測2至3歲左右的男童，疑似跪在行人路與外傭姐姐「道歉」的影片，目擊者更稱跪地時間長達約3分鐘，令人咋舌！



男童跪地說「sorry 」

在群組中流出了一段長約7秒的影片，影片可見男童跪在行人路上，由於影片與現場有一段距離，未知所謂何事。連同流出影片，文字描述有補充，指事發地點為廣播道頂向下行的行人路位置。目擊者見遠處有一小朋友跪在地上，原先以為是小朋友不小心跌倒，但自己由遠處直至行近小朋友身伴的２至３分鐘路程期間，小朋友依然跪在地上，只見小朋友一直作跪地及聽到他說「sorry,sorry!」

外傭：because he is naughty

目擊者稱自己當時有直接問小朋友「有冇事？」，惟小朋友可能年幼一時回答不上來，因此追問該名外傭發生甚麼事，外傭回答：「because he is naughty 」，懷疑因小朋友調皮，而罰他當街跪地認錯。

不過，目前尚未有實質證據，影片只拍攝到男童坐在地上未能作準，但單看影片內容，在疫情下放任小朋友坐在行人路，雙手接觸污糟的地面已不合理。

按圖即看流出影片截圖



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