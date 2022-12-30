別嫌孩子手腳慢！培養自理能力　除要有耐性更可嘗試這3種方式

對於幼兒而言，自理能力是人生中第一次對於「獨立」有最切身的體悟。可是沒有任何事情能夠一步登天，在孩子學習獨立的過程中，更需要被照顧到的是，因失敗而受到的挫折感。所以父母用正確的態度和耐心的陪伴可讓孩子在學習獨立的這條路上，不會既期待又怕受傷害。



自理能力．父母和幼兒教學相長

臺北市立聯合醫院中興院區兒童發展評估療育中心職能治療師李明美指出，自理能力即是幼兒在面對生活中發生的事情時，有照顧自己的能力。此能力的養成對於日後發展、人格建立都非常重要，雖然教養過程中，會遇到的狀況千百種，孩子也不會只有一種樣貌，但父母可以先做到的是，培養正確的教養心態及方式，給予孩子一個安心溫暖的成長環境。

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從心智發展延伸到自理能力

隨着幼兒慢慢成長，各項能力發展能使他學習到該年齡，應具備的自理能力，父母可以將他視為孩子成長的參考指標，適時給予孩子適當的期待，若因為2歲半的孩子已經會自己穿外套，就要求他能自己扣上小或扣眼緊的釦子，其實未免強人所難，李明美治療師說明，父母需了解孩子的個別發展狀況，養成相對的自理能力。

李明美治療師進一步指出，幼兒發展大略分為6大類：粗大動作、精細動作、語言、認知、社會情緒和身邊處理，各類能力相輔相成，以刷牙為例：幼兒需要行走到水槽邊的粗動作、將牙刷送往嘴裏的精細動作、告知刷完牙齒即為語言、最後請父母幫忙檢查，是否將牙齒清潔乾淨就是身邊處理及社會性。所以自理能力也可以說成是孩子發展的綜合體，每一項所學習到的自理能力，皆與發展息息相關。

自理能力對孩子的重要

臺北市私立吉利非營利幼兒園園長柯秋桂說明，自理能力可以養成幼兒日後，凡事皆願意自己動手做的習慣，對自己有信心的正向自我概念，擁有良好的自律、自我規範與自我控制，並且在團體中，容易被其他孩子或長輩當成模仿、讚美的對象，使孩子自我圖像更美好。

幼兒運用感官學習，需要時間慢慢感受每一項自理活動進行時，各種感官所感知到的相關感覺刺激，因此，李明美治療師提醒，父母千萬不能因為現代生活步調越來越快，便習慣和孩子說：「快一點，再快一點！」為了趕時間，甚麼都幫孩子做好，剝奪了孩子從失敗中獲得經驗和證明自己能力的機會。

父母的正確心態

柯秋桂園長表示，在學齡前的階段，父母通常是孩子最主要的學習對象，因此，父母看待孩子成長心態的正確與否，會隨着每一次的互動，一併教育給孩子。有位學者曾經說過：「母愛最困難之處，不是撫養小孩長大，而是協助孩子獨立。」

孩子若能成功學習到自理能力，內心會是正向喜悅的，父母若看着孩子有此番收穫成長，內心也滿是富足。父母與孩子間的關係，不該建立在屬於和支配上，而是可以相互依賴卻也能獨立生活，父母不把孩子的成長視為一種離開，孩子也就不會把獨立看成一種背叛。在教養孩子的這條路上，親子間都在互相成長，珍惜與孩子相處的時刻，把握每一次的機會教育，相信在孩子的成長過程中，父母將能成為孩子最親密的良師益友。

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訓練自理3方法

李明美治療師指出，孩子需要的不是父母的苛責和否定，而是能即時給予孩子正確的引導，除了可以再造學習機會，同時也能增加日後孩子對其他事情的積極感和自信心。李明美治療師提供3種訓練方式，讓父母可以靈活運用於日常教育中。

1. 獎賞法

顧名思義，在幼兒達到某學習階段後，以獎勵的方式鼓勵幼兒持續以達到目標，並逐次減少獎勵的份量及頻率，直到幼兒可以不用依賴獎勵，也能獨立完成時，就表示他們已經學會。

2. 塑型法

強化幼兒原本就會的技能，以此進行和目的相關聯接，建立充足的自信心及成就感，之後再循序漸進代入學習目標的模擬情境，最後進行學習目標。

3. 連扣法

將學習分割成連貫的小步驟，從中學習整個目標行為的方法。起初先讓幼兒執行1至2步驟，其餘的可由家長代為完成，當幼兒已掌握此步驟的技巧時，家長再循序漸進增加幼兒可自行完成的步驟，直到幼兒可獨立完成所有步驟。

擁有好環境．培養自理好easy

幫助孩子養成自理能力，爸爸媽媽除了心態、方法正確外，還有「環境空間」的佈置也很重要，耳熟能詳的「孟母三遷」正是強調教育環境的重要。

一個好的成長環境，除了可以給孩子充分的個人空間外，也能訓練孩子往後有獨立思考的能力，如：自己規劃空間的使用、收納玩具的邏輯等。空間內的色彩搭配建議以溫和為主，因過於鮮豔的顏色容易造成視覺疲乏。環境中的物品以開放的方式陳列，可促使孩子更主動拿取，如：將故事書以平放的方式展示，而非傳統的書架收納，更能使幼兒對繪本封面一目了然並產生興趣，而提高閱讀的動機。

讓孩子擁有一個專屬自己的領域，會因為有認同感及歸屬感，更容易融入在學習的情境裏，在一方小小的天地中，描繪出一個自己心目中對於「長大」的美好構圖。

傢俱安全聰明選

提供給孩子使用的傢俱，挑選勢必不可馬虎，除了基本的防碰撞邊角圓弧設計外，也建議採用環保無毒的材質，除了可以替孩子打造一個舒適安心的環境外，更能同時為地球永續發展進一份心力。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：幼兒學習自理．父母學習放手】