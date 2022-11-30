會做家務的孩子長大後易獲高薪　4個技巧養成子女做家事的好習慣

常常都聽教養專家說要教孩子做家務、孩子從小做家務有什麼好處，但每次都不知道怎麼開始，如果真的放給孩子做，孩子又做不好，最後還是要媽媽來收尾，把事情弄得更麻煩？！



關於這點，台灣小羽職能治療師在IG分享了如何教孩子做家務的詳細SOP（編按：標準作業流程），4個重點簡單易懂又實用，妞編輯幫大家整理好以下快筆記～

4個小羽老師教孩子做家務的技巧太實用了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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教孩子做家務的4個小技巧

1. 鼓勵代替要求

資深幼教老師分享過：分配簡單的家務給孩子，孩子會對家庭更有歸屬感，但這份感受是要留給孩子自己體會的，而不是大人拿來要求孩子的理由，「你是家裡的一份子你就要做家務」、「你有做家務才有融入家庭的感覺啊！」等都會讓孩子覺得做家務是一份被強迫做的工作，反而留下不好的印象！對此，小羽老師推薦用鼓勵的方式，和孩子說：「讓我們一起來......」並且讓孩子自己選擇喜歡的工作項目，不管孩子做得怎樣，只要孩子的方法有在軌道上，都應該給予讚美與鼓勵！

2. 建立SOP

小羽老師推薦將家務步驟化，建立一個SOP可以讓孩子更明確的知道自己要做什麼，也讓孩子自行選擇要參與哪一個部分，例如洗碗這件事，依序應該是：把髒碗放進水槽→拿菜瓜布沾水→把洗碗精擠在菜瓜布上→用菜瓜布洗掉碗的髒污→用清水清掉碗上的泡沫，讓孩子每次都照這個SOP做，較不容易出錯又能獲得成就感～

另外，小羽老師提醒3歲以下要用「正向連鎖法」，3歲以上或容易感到挫折的孩子則用「反向連鎖法」執行SOP！正向連鎖法是讓孩子從頭開始，也就是從放髒碗開始練習，接著一步一步學習到最後，適合有固著行為的孩子；反向連鎖法則是從清水沖碗開始往回學習，適合害怕失敗、需要立即獲得成就感的孩子哦！

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3. 善用環境提示

但SOP那麼長，都用口頭講孩子很難記住，所以小羽老師建議可以善用環境提示，將SOP做成連環圖畫、核對清單讓孩子邊看邊照著做，或是使用錄音、音樂提示，孩子聽到聲音就想起來現在要做什麼，降低前期的挫折感，讓孩子更容易上手哦！圖畫、清單只要孩子看得懂就好了，不需要畫得很精美漂亮，如果怕孩子看不懂，也可以和孩子一起畫加深印象，不會畫圖的媽媽也不需要擔心～

4. 符合年紀的任務

常常我們在教孩子做家務時會感到失望跟挫折，其實是因為沒有給予孩子符合年紀的任務！一開始不需要太期待孩子可以一氣呵成就完成，而是照著SOP慢慢學，可以連續三天都做第1步、接下來再接續1+2步等等～小羽老師也貼心的告訴我們1~6歲的孩子大約可以做到什麼家務：

1~2歲：掉垃圾、模仿大人擦桌子（可以用乾抹布假裝就好）、收玩具

2~3歲：將物品歸位、淋花、替灑水器裝水、開關房間的燈

3~4歲：模仿大人掃地拖地、用曬衣夾夾襪子衣物、摺被子

4~5歲：分類物品、洗擰抹布、跟大人一起晾衣服、放置碗筷

5~6歲：洗菜、用剪刀幫忙備菜、摺衣服、洗碗、接電話、整理桌面

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以上不是說到了某個年紀就一定可以學會某件事，而是小羽老師的一個大概建議哦！實際的情況還是要配合家長們家裡的狀況跟孩子的發展執行，不用太急～

幫忙做家務讓孩子能學習負責、解決問題、生活自理，也能分擔媽媽的家務壓力，小羽老師更寫道：「哈佛大學研究調查發現：從小會做家務的孩子，長大後獲得高薪的機率高了4倍，失業機會比一般人少15倍！」真的太重要了！讓孩子學會做家務肯定要列入明年的新希望啊！

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總是想給孩子最好的，但全世界最好的就是「妳」！從今以後，讓媽媽先快樂吧！

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】