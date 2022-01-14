停課│子女留家網課媽媽WFH難集中　專家：放呢樣嘢停止困獸鬥

新冠病毒變種病毒株Omicron在本港社區擴散，全校幼稚園及小學將今日（14日）起暫停面授課堂，直至農曆新年假期完結，部分公務員及私營機構亦已開始分隊輪流在家工作(WFH)至年初四，有媽媽在群組發文指是惡夢開始，因為WFH既要面對工作壓力，更要面對家中小朋友的「突襲」，加上夫妻間多了時間日對夜對，令「困獸鬥」問題更嚴重。有見及此，兒童發展及升學教育專家Ken Sir建議家長可在枱上放一張表達不交談的圖示，讓孩子配合家長需要寧靜環境工作，同時，他提供5個WFH適用建議，以解家長們燃眉之急。



在第4波疫情時有調查訪問超過300位在職人士，結果指在職媽媽於疫情下所承受的壓力爆煲，原來當其他人都偏好在家工作的時候，大部分在職媽媽竟然寧願返回辦公室，找回另類喘息空間。

有調查訪問超過300位在職人士，結果指在職媽媽於疫情下所承受的壓力爆煲。

Ken Sir指出由於家長是家中經濟之柱，若失去穩定工作必對家中收入有影響，在憂心忡忡環境下，緊張焦慮的氛圍也難免感染到家裡。他說：「而家長若是WFH壓力則更大，試想像要打開電腦處理工作、電話傾談業務，開視像會議的同時，還要盯著孩子學習、處理孩子間的衝突問題，又因疫情大家都不敢出門，夫妻間多了時間日對夜對，平時看不見的問題都突然間湧現，最慘是大多家庭都只是數百呎單位，想避開爭吵也不易。」

KenSir給WFH家長以下建議以作參考：

1.家居再細也要劃出專屬工作區

既然要在家工作，那我們就必須要在家工作時建立工作和生活的界線，家中有小孩的更需要區分出工作的區域和時間，讓孩子有明確的規範可以遵循。若是孩子較大能夠溝通，必須和孩子說清楚你需要在家裡工作的時間，不像假日一樣可以在家陪他們玩。

建立一個專屬工作區，不一定是房間，例如利用椅套套在椅上，當你坐上去時就是表示你在工作等，讓孩子知道你在那個地方代表你正在工作，也不要隨意碰觸工作區域的物品。明確及固定的上班時間和家庭時間，在工作時可能不適合和孩子們交談，並利用一些雙方可理解的儀式，讓他們知道你現在需要安靜，例如有人會將門關上，或是在門上貼一張紙條或在枱上放一張表達不交談的圖示，讓孩子知道這時你在工作中，需要寧靜的環境。

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對於還是幼兒階段的家長，可能需要與孩子在同一個空間工作以方便照顧，這時，可透過嬰兒床或兒童安全圍欄建立界線，避免孩子伸手向你的重要文件或設備作出攻擊。

Ken Sir建議家長利用嬰兒床或兒童安全圍欄建立界線，避免孩子伸手向你的重要文件或設備作出攻擊。

2. 調整配合孩子作息的工作時間

如果家長必須分心照顧孩子，那他們的睡眠時間可能是唯一可以專心工作的時間，因此，建議可將工作時間調整成孩子入睡後，你甚至還能透過提早孩子的睡眠時間為自己爭取多一點的工作時間，讓自己能更有效率地完成工作和家務。

3.與伴侶進行良性溝通

養育孩子絕不是單方面的責任，家庭中也不一定只有你有在家工作的需求，因此第一步是和你的另一半進行良性的溝通，互相分享彼此的時間表，協調出各自的工作和家庭時間，以及彼此能提供協助的方式和時間。在確定各自的時間表後，嘗試將自身情況報告給公司知道，與公司同事溝通彼此配合。

（GettyImage）

4.視另一半不在家中

如果兩夫妻都同時在家工作，工作與生活就會不知不覺間互相干擾，有人在一邊視訊會議，另一人又想放鬆看電影，彼此的工作時間和生活節奏就很易產生磨擦。

最理想當然是各自擁有獨立的工作空間，當看見對方進入工作範圍區，就請當對方已經離開家，不要試圖和對方交談，就算只是幾句閒聊和資訊的分享，都可能會干擾到對方，最好雙方對彼此的工作時間有共識，等到休息或下班時間再聊天。

而家務也要分配與協調，因為當雙方都在家裡工作，家裡一定會較混亂，所以建議要好好溝通如何分配家務，也避免一方因為一直做家事而中斷工作。如果小孩也在家裡，父母可以輪班照顧小孩，讓每一個人都有能專心工作的時間。

5.運用可以解放雙手的工具

孩子因年幼無法自理，需要時時有人看顧，必須和孩子在同一個空間辦公等情況，孩子時不時的哭鬧或是對肢體接觸的渴求都可能會對工作產生影響，這時候，你絕對需要一副表現出色的降噪無線耳機和咪就能在工作中不受到打擾。同時間亦要準備好方便照顧孩子的貼身工具，例如一些舒適的嬰兒背巾，即使孩子趴伏在你身上尋求溫暖，你仍有空閒的雙手可以處理公事。

6.休息時放下手機

在家工作會讓孩子更顯而易見感受到你在上班時間時對他的忽視，即使已和孩子妥善溝通，但他不一定能完全區分及如何正確應對工作和生活中的父母親，因此當下班時間到來，請盡量多跟孩子玩耍和學習，並且專注地陪伴他們，遠離手機和工作區。

當我們自身都百分百做到工作時專心工作，下班時專心家務和陪伴孩子，相信孩子也能累積經驗，漸漸習慣這樣的生活模式，也可減少在你工作時打擾你的頻率，讓你在家工作效率更好！

Ken Sir表示如果以上6個方法都試過了卻還是無法在上班時專注在工作上，或是孩子還太年幼抑或是有特殊狀況需要時時照料，那就惟有考慮請長輩或是聘請值得信賴的本地工人姐姐來照顧，「雖然可能因此有額外支出，但總好過因為困擾而令家庭不和諧。」

兒童發展及升學教育專家Ken Sir。(資料圖片)

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