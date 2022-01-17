教養｜孩子未嬲完　迫令他們道歉也沒用　7大原則助手足修補感情

孩子爭吵後，協助修復關係，而不是強迫道歉。



沒有人在吵架後還能誠心道歉！

吵架之後，許多父母會堅持要小孩對彼此道歉。如果你問小孩對這麼做的想法是甚麼，他們會說：

．「在生氣的時候，我討厭道歉，這只會讓我對妹妹更生氣。」

．「我不喜歡爸媽要求哥哥對我道歉，因為他看起來根本毫無歉意，這會讓我更生氣。」

．「如果不是發自內心，道歉其實只是在說謊罷了。」

．「當爸媽要哥哥道歉，我覺得我贏了！這感覺很好，但這不會讓我比較喜歡他。」

．「過一陣子，我就會重新喜歡妹妹，那時候我會願意道歉，但絕不是在我很生氣的時候。」



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不要強迫道歉！7原則協助手足修復關係

這樣聽起來，強迫孩子們道歉豈不是造成反效果？也許我們須重新考量是否要這麼做？那麼，我們可以怎麼做呢？

1.把心力放在協助孩子們彼此溝通，不執著於道歉這動作。

如果你幫忙孩子們表達他們的渴望與需求、傾聽對方說的話、並重述他們所說的，孩子們將能開始學習在更深的層次修復衝突，這時就幾乎沒有道歉的必要了，就像大人一樣。

2.靜待憤怒平息

如果他還在生氣，在他能聽進手足的觀點之前，他必須先感覺自己被聽見。

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3.一旦孩子不再生氣，鼓勵他們與手足一起修復事物。

「哥哥很愛你、也會照顧你，你對他大吼看起來讓他滿受傷的。我在想，也許你可以做點什麼，讓他感覺好一點。」

4.如果孩子道歉了，仔細聽聽他的語氣

如果他聽起來還有點忿忿不平，告訴他這樣的道歉其實並不誠懇，並問問他，是不是想藉此讓手足感覺好一點。「道歉真的是讓事情變好的好方法。寶貝，我不希望你口是心非，我不會要求你說不是出自你真心的話，我不認為那樣會讓人感覺比較好。」

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5.如果你的孩子開口提問，提供一些修復的建議：

．回到引發爭吵事件的源頭，幫忙重新蓋好城堡。

．蓋一個可以讓手足盡情敲毀的塔樓。

．修好或直接換掉已經被毀的那個東西，例如玩具。

．畫一幅圖、或做一張卡片，列出三項自己愛手足的理由。

．給一個大抱抱。

．玩一個手足想玩的遊戲。

．幫忙手足做家事。

．達成共識、在上面簽名，承諾不再重蹈覆徹，並描述以後若遇到同樣狀況，該怎麼處理。



不過，仍要切記，不要強加事情的「後果」給孩子，或刻意讓他為自己的行為付出代價，而是要鼓勵他，讓他感覺到自己依然是個慷慨的人，即便做了傷人的事，他仍有能力讓一切轉好。所以他得選擇做一些讓一切好轉的事。你可以給他一些方向，但要接著說，「我知道你會想出一件可以做的事……我好期待你會想到要怎麼做！」抱抱他，並離開房間。

6.如果孩子說「我才不想要跟她和好！」

接受他仍在氣頭上、以及他生氣的原因，在你可以的時候幫忙他消化情緒，接著告訴他，等他感覺好一點時，你希望他可以做點什麼修復這一切。「我猜你還是很生氣，所以現在的你根本不想跟她和好……而我知道，就算你跟妹妹再怎麼吵架，你們一樣愛彼此，如果你做點什麼，就會對一切有幫助……也許你還需要一些時間才有辦法這麼做，要等氣消總是沒那麼快……我現在可能沒能幫得上你的情緒，但晚一點我們可以聊聊……等你準備好的時候，我想你知道該怎麼做才對。」

7.以身作則

孩子們從我們身上學習如何修復關係，確保當你和孩子的關係出現裂痕時，你會道歉、並找到重新連結的方式。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：手足感情不睦，可能父母造成的！吵架後別強迫道歉，先協助修復關係，孩子準備好再和好】