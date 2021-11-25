教養｜孩子是做不到還是不懂做？　別為他們找藉口　應用5招勉勵

不要急着幫孩子的不喜歡找理由！孩子的不喜歡也許不是真的，可能只是擔心自己做不好的藉口，家長可透過了解問題、鼓勵、討論與分享等方法，增加孩子的學習意願。



「這積木很無聊耶！我不喜歡玩！」孩子大聲嚷嚷着。一旁家長焦急着問「寶貝，你剛剛不是玩得好好的嗎？」「積木不好玩！」孩子依然生氣的說。家長只好耐着性子安撫說：「別生氣！我們再找找看有沒有你喜歡的玩具，好不好？」

孩子常說「不喜歡」，其實只是「做不到」？試用以下方法教導他們：（按圖了解）

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孩子輕易放棄．恐衍生3問題

諮詢評估的過程，有時會遇到這類型的家長，只要孩子稍微表現出不喜歡或是不願意的學習態度時，就會急着跳出來幫孩子找理由：「他只是不喜歡而已，若遇到他喜歡的，就可以做得很好」、「他只是不用心而已，若他再專心一點，就會表現得很好。」

您確定孩子是因為不喜歡才說出這樣的話語嗎？您有想過孩子會不會是因為自己做不來才有這樣的反應呢？您知道嗎？假如孩子是因為做不來，您就急着幫忙找藉口，有可能會讓孩子發展出不好的學習模式喔！

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1. 缺乏主動嘗試的意願．影響問題解決技巧的養成

孩子的學習大多都是從錯誤中學習開始，也就是透過每一次的失敗與修正，經歷不同的嘗試，獲取不同的經驗，知道甚麼是有效，甚麼是無效，逐步找到正確的方式，在這個過程中，孩子會養成問題解決的能力，讓自己的因應技巧越來越成熟。

假如您急着幫孩子找理由，孩子的心理可能就會出現這樣的想法：「對！我就是這樣，我只是不想做而已！」

就有可能會讓孩子對您的說詞產生了依賴，進而掩蓋尚未建構的能力，原本只需要再一點刺激就可以完成的學習項目，就會在缺乏主動嘗試的意願下，技巧無法獲得，最後就真的甚麼都不會了。

2. 造成容易放棄的行為．導致挫折忍受度難以提升

孩子從小的學習內容，並不是每項都符合自己的興趣，有些甚至是被迫學習，因為是要求，孩子就要學會適應，從適應中調整自己的心態，找尋不同的解決方式，獲取不同的處理策略，養成正向的思維模式，在這個過程中，孩子會學習挫折忍受度的提升，讓自己的運用策略越來越穩健。

假如您急着幫孩子找理由，孩子的心理可能就會出現這樣的想法：「對！我就是這樣，我只是不認真而已！」

就有可能讓孩子對於學習出現逃避的念頭，進而掩飾本身能力的不足，原本可能只需要再一點鼓勵就可以獲得的學習技能，就會在缺乏挫折忍受度的條件下，情緒跟着出現，最後就甚麼都不用學了。

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3.形成推卸責任的心態．養成過於自我的中心思想

兒童成長旅程有各式的技能需要學習，有些不見得要學得會，有些則是一定要學會，因為是必須，孩子就要學會付出，從付出的回饋獲取成就感，激勵自己更一步的學習，在這個過程中，孩子會養成負責任的學習態度，讓自己的學習慾望越來越旺盛。

假如您急着幫孩子找理由，孩子的心理可能就會出現這樣的想法：「對！這又不是我該做的事，為甚麼我要學！」

就有可能讓孩子出現推卸責任的想法，進而形成無所謂的學習態度，原本可能只需要一點要求就可以達成的學習目標，就會在缺乏正向的學習態度下，讓您感到無力，最後就索性放任不管了。

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5方法．幫孩子找回學習意願

遇到這樣的情況，您可以這麼做：

1. 不急着找理由．先觀察孩子的學習表現

確定孩子是真的不喜歡，還是真的不會，只要從技巧的熟練度與策略的活用度就可以大致看得出脈絡，不急着幫孩子找理由，透過多觀察，您就可以認識孩子的真實能力與實際想法。

2. 剖析問題根源．教導孩子正確的學習方式

每項學習都有其應有的技巧存在，若您能理解孩子不喜歡或是不會的原因，並分析問題的根源，找到解決的策略，就能教導孩子正確的學習技巧，避免孩子因為挫折而產生放棄的行為。

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3. 鼓勵中帶點要求．讓孩子有機會獲得學習技巧

要求指的不是硬要孩子非得學會不可，而是遇到挫折的時候，不要急着放棄，趁機鼓勵孩子可以去挑戰、去嘗試，從中找到不同的解決方式，因為自己找到的方法，在大腦學習中往往都是最有印象的。

4. 製造成功的經驗．幫助孩子穩定學習能力

成功經驗的目的在於讓孩子理解到技巧的可行性，透過成功的回饋帶來自我肯定，進而提升持續學習的意願，增加嘗試與練習的機會，讓學習能力越來越熟練，逐步達到成熟穩定的效果。

5. 完成後的分享討論．引導孩子建立學習習慣

一旦完成學習任務之後，孩子的自信心勢必會提升，就可以趁機與孩子討論學習發生的過程，並適時給予不同的建議，引導孩子多元思考，鼓勵學習動機持續發生，建立正向的學習習慣。

孩子表現出來的不喜歡，也許不是真的不喜歡，有可能只是擔心自己做不好的一個藉口，只要您能多觀察、理解、與協助，也許就能解決孩子的困擾，避免不當的學習習慣發生。

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本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【小孩鬧脾氣不見得是「不喜歡」，可能是「做不到」！別幫他找理由，5方法搞定孩子壞脾氣】