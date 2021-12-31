元旦親子好去處｜ 必去3大親子農莊親親大自然　玩飛索再餵羊駝

今日（31日）便是除夕，準備迎接新的一年。元旦日各位爸爸媽媽不妨帶仔女去農莊玩一日，家長不妨帶仔女去農莊親親大自然，吸收一下新鮮空氣！



不少家長都會帶仔女去戶外親親大自然，踏入2022年第一日，一於和仔女一起去玩一日！今次記者推介的農莊2022年元旦日可以預約（截稿前為準），有興趣記得今日預約啦。

小白兔音樂農莊

莊園佔地超過十萬平方呎，大草地超過五千呎，可體驗適合露營，場內有動物欣賞、親親小動物、摸一摸兔子軟綿綿的絨毛，更設有專業工作人員講解的爬蟲館、戶外遊樂設施，木製秋千、大草地、滑草板等，可以自攜食物，亦可BBQ。復活節期間農莊加推「復活節之夜」活動，小朋友可以參與復活節手工工作坊（包括復活節小雞/石頭復活蛋/ 畫畫小賓尼/復活兔眼鏡/復活節吊飾/立體幻彩復活蛋/朱古力復活蛋等等），記得要先於網上預約。

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小白兔音樂農莊

地址：元朗八鄉橫台山芝麻嶺1號



2022年1月1日 收費：

基本入場：

大人 HK$128/位

小童（3-11歲）HK$168/位

基本入場連任燒BBQ：

HK$248/位（大小同價)

電話／WhatsApp預約：24882978/55461226



如何前往：

1.私家車直到門口

2.西鐵錦上路站， 轉的士直到門口約$50

3. 608小巴，在元朗阜財街何明記門口上車，中途站西鐵錦上路站，坐到總站，橫台山村公所，步行15mins

4. 54/ 251B 巴士，芝麻嶺站下車，步行10mins



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蝶豆花園

位於大埔的蝶豆花園有機農莊佔地50萬平方呎，設有多個多功能活動場， 可舉辦不同類型的有機、綠色、環保、低碳等活動。農莊的景點包括蝶豆花長廊、天鵝湖、願望島、花海、彩虹蜜蜂箱、有機農田、遊樂場、動物園、太陽能、森林教育等，最特別一定是園内有六隻來自澳洲的可愛小羊駝，可以讓小朋友親親小動物。普通入場毋須預約，如有興趣參加興趣班或食下午茶就要先預約。

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蝶豆花園

地址：新界大埔鳳園路8號 蝶豆花園

查詢請致電或whatsapp：6583 5111



入場費：

成人HK$200/位

包括觀光船票丶天空之鏡拍照丶夾羊駝公仔幣3個丶DIY羊駝真皮鎖匙扣丶DIY拓印環保袋和祈福牌

小童 （3-12歲）HK$150/位

包括觀光船票丶天空之鏡拍照丶任玩充氣彈床和沙池丶夾公仔幣3個丶DIY彩繪錢罌和沙畫

不足三歲或以下免費入場丶長者半價



如何前往：

可駕車或在大埔墟火車站A出口坐20P綠色小巴，7分鐘到門口

停車場$60/日



有機薈低碳農莊菠蘿園

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園同樣有四隻從澳洲引入的羊駝，非常可愛溫順，不會攻擊別人。小朋友可以購買飼料餵飼羊駝們，不過羊駝比較害羞，需要慢慢接近，否則有可能受驚跑走呢！小朋友除了可以親親羊駝之外，農莊亦有手工藝工作坊讓大家參加，小朋友可以發揮創意DIY羊駝曲奇餅、羊駝空氣鳳梨瓶景製作、拼貼筆袋/零錢包等等，亦可以親手製作珍珠雪糕菠蘿包及菠蘿特飲等等。普通入場毋須預約，現場買票即可，但要留意1月1日因有包場至15:30，並開放至18:00。如果想簡單玩是個不錯的選擇！

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有機薈低碳農莊菠蘿園

地址：西鐵錦上路站A出口步行3分鐘(沿途有菠蘿園指示牌)

查詢可whatsapp 55792178



入場費：

成人HK$150/位

包括一天通行証1張丶夾羊駝公仔幣2個丶DIY環保托印袋1個丶DIY真皮羊駝印鎖匙扣1個丶菠蘿祈福牌1個丶農莊紀念品1份

小朋友 $100（3-12歲）

包括一天通行証1張丶DIY沙畫丶夾羊駝公仔幣2個丶充氣堡壘丶釣魚池丶彩沙池丶智力積木丶農莊紀念品1份

不足三歲或以下免費丶長者及殘疾人士半價$75.00



如何前往：

錦上路西鐵站A出口5分鐘直達



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