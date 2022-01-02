Mirror3位成員姜濤、呂爵安、陳卓賢粉絲　捐款予不同機構助兒童

男團Mirror成員的粉絲眾多，有粉絲們為了偶像選擇在年末進行慈善活動幫助有需要的小朋友。姜濤的粉絲姜糖、呂爵安 Edan的粉絲爵屎和陳卓賢 Ian的粉絲Hellossss都分別為3個機構做慈善活動，為小朋友在年末送暖。



姜濤粉絲姜糖捐聖誕禮物包給世界各地小朋友

姜濤粉絲人數遍佈世界各地，全球11個地區（香港、台灣、澳門、日本、新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、加拿大、英國和美國）的姜糖更在聖誕前夕聯手一起做慈善應援。「姜濤全球應援團」聯同「姜濤姜糖將心比心義工團」一同化身成為聖誕老人送禮物給世界各地有需要的小朋友，香港姜濤姜糖將心比心義工團中345位善長姜糖共籌得18萬港元，送出100份聖誕禮物包及有需要的小朋友，包括兒童紓緩服務基金服務的危重病兒童，及香港耀能協會服務的特殊需要兒童。香港義工團更舉辦了兩場聯歡會與小朋友一起慶祝聖誕節，餘款在扣除成本後將全數以姜濤名義捐出予慈善機構。

姜濤姜糖將心比心義工團負責人指：「姜濤有一顆善良嘅心及強大感染力，一直鼓勵大家做善事回饋社會，身體力行，亦曾提及細個時候屋企好窮，冇咩錢，有次身上只有一百蚊，佢好想買哩個狗狗公仔，成99蚊，最後屋企人都係買左畀佢，剩番一蚊搭車番屋企，所以佢好珍惜，個公仔對佢同埋佢屋企來講好有意義，公仔已保存了十幾年，一直放係床邊，提醒佢唔好亂洗錢。」

義工團明白玩具就是小朋友童年最易接觸及最大的娛樂，並認為比起單純直接捐款，親手送上獨一無二訂製的聖誕禮物，更有溫度，能更代表姜濤。「受助者需要的除咗係物質上面嘅支援，心靈上的關懷更加重要，所以我們除了預備禮物，亦親身去到中心舉辦聖誕派對，和小朋友玩遊戲，佢哋一齊渡過愉快嘅下午」義工團期望將正能量繼續發放，用生命影響生命。

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Edan粉絲爵屎應援團捐款至香港小童群益會

呂爵安Edan的粉絲「爵屎應援團」為新歌《一表人才》作慈善應援，以呂爵安名義向「香港小童群益會」捐款$12100。「爵屎應援團」發言人表示，會揀小童群益會做慈善活動是因為他們覺得小童群益會的宗旨「培育新一代 • 攜手創未來」、「致力關注兒童及青少年的身心均衡發展，及推動營造有利兒童成長的社會環境，讓他們健康快樂成長」非常符合新歌《一表人才》的主題。今次捐款會用於「群益寶庫」計劃，以支援弱勢兒童及青少年， 幫助他們成為「一表人才」的社會棟樑。

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Ian粉絲Hellossss捐款至兒童癌病基金

陳卓賢 Ian的粉絲Hellossss 亦有於聖誕做慈善捐款。由於fans club聽到有不只一位Hellossss小朋友不幸患上癌症，粉絲們都有嘗試去捐血希望進行配對，不過未必可以配對成功。有見及此，粉絲團決定以陳卓賢名義向「兒童癌病基金」捐款共$80,000，希望可以藉著呢個慈善捐款計劃，出一分力，幫助更多小朋友。

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🎄🎄🎄小朋友收到咁多聖誕禮物，一於教佢哋捐贈唔玩嘅玩具！👉🏻👉🏻👉🏻物資捐贈｜5大機構回收玩具文具衣物 轉贈基層兒童分享快樂童年👈🏻👈🏻👈🏻🎄🎄🎄