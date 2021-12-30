鍾嘉欣黎姿張栢芝撇低仔女享受MeTime　聖誕節與圈中好友聚會

聖誕節是一眾親朋好友聚會的日子，不少星媽都有和圈內好友相聚。近日回港的鍾嘉欣就在聖誕期間到郭可盈家中作客，亦有和李亞男見面。李亞男亦有和「處女黨」好友苟芸慧、岑麗香、王君馨慶祝聖誕。



鍾嘉欣隔離後密密見好友

鍾嘉欣早前回港，經過21日隔離後便與好友會面。聖誕節鍾嘉欣先帶同囝囝到郭可盈和林文龍的家中作客，鍾嘉欣和林文龍因拍攝《法證先鋒》結緣。另外，鍾嘉欣亦有與秦沛和姜麗文、李亞男等人見面。

+ 4

李亞男與「處女黨」好友慶祝聖誕

李亞男與苟芸慧、岑麗香、王君馨組成的「處女黨」早前見面，原來四人已相識十週年，今次專誠出來聚會慶祝聖誕兼相識十週年，四人樣貌依然年輕，保養得非常好。而四人現已結婚，岑麗香、李亞男分別已有兩位小朋友。

黎姿聖誕與張栢芝見面

而聖誕節假期，黎姿則與張栢芝見面，並在Instagram貼出二人過節的影片，黎姿亦大讚每次都享很受與栢芝相處的時間，雖然從影片中並不知道二人在談什麼，但黎姿寫道：「因為我們實在有太多共同話題之外，她的爽朗總能帶給身邊朋友正能量。每次會面時間都過得特别快，希望很快又可以再聚。」

🎄🎄🎄聖誕節為孩子悉心打扮，慶祝聖誕節！👉🏻👉🏻👉🏻聖誕節｜郭富城帶兩女利東街聖誕樹前打卡 鍾嘉欣曬可愛兒子合照👈🏻👈🏻👈🏻🎄🎄🎄

楊秀惠邀請譚凱琪和陳茵媺參加聖誕派對

楊秀惠在家中舉行聖誕派對，邀請了譚凱琪和陳茵媺參加。楊秀惠貼出合照表示「第一次在家裡辦Christmas Party 和Mini Gingerbread Men & House Decorating Workshop，小朋友們玩得超開心」。

徐菁遙、陳自瑤、沈卓盈開聖誕party

徐菁遙（前名徐淑敏）則和陳自瑤、沈卓盈以及另外兩位圈外朋友舉行聖誕派對，5人盛裝打扮，戴上聖誕主題頭箍慶祝。

+ 4

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻加加埋埋夠俾首期！即睇：星媽最愛Hermès手袋 陳茵媺擁有多款共逾200萬 吳若希也是粉絲👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻