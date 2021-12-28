徐菁遙胡杏兒於超奢華大宅歡度聖誕　郭可盈手持逾億元物業資產

周末是聖誕節，不少星媽都有貼出家庭照或舉行派對慶祝聖誕。徐菁遙（原名徐淑敏）就貼出和朋友在家中舉行聖誕派對的照片，只見徐菁遙家中放下一張超長12人餐桌，加上有氣派的水晶吊燈，猶如私人宴會廳，桌上放滿美食迎接好友。照片曝光徐菁遙的4,000呎超豪華大宅！而胡杏兒、郭可盈也與家人好友歡聚，有傳郭可盈手持的物業市值逾億元！



徐菁遙（Suki）趁著聖誕節邀請朋友到家中舉行聖誕派對，只見家中放置了一個約1.8米的聖誕樹，亦能看到室外的花園。另外位於豪宅二樓的飯廳則放有專門訂製的超長12人餐桌，加上有氣派的水晶吊燈，儼如私人宴會廳，牆上亦有聖誕樹裝飾，相當有氣氛。據悉，徐菁遙現時一家住在大埔比華利山4,000呎豪宅，全屋四層連天台，自設泳池、小農莊及私人Spa等，由於Suki熱愛下廚，光是廚房就已花費200萬元裝修，更設餐廳式的海鮮魚缸，非常具氣派。

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郭可盈聖誕節則邀請剛回港的鍾嘉欣到家中相聚，只見郭可盈家中放有巨型聖誕樹，旁邊就見到一個大花園和草地，家中飯廳亦伴隨落地大玻璃窗。早前郭可盈貼出佈置家中聖誕樹的影片，只見自己要出動鋼梯才成功為高兩米的聖誕樹掛上裝飾，背後看到白沙灣遊艇會，郭可盈經常和囡囡在花園草地上玩耍，夏天甚至可以放置充氣泳池。據悉，郭可盈在2005年用約5千萬購入「一號．銀海」四個1,200多呎海景單位，目前升幅近140%，同類型單位在地產網頁上最高可見4,500萬；在2002以購入的西貢匡湖居4層獨立屋持貨9年，由2,000多萬升值至4,500萬以上，帳面賺近100%。這些物業合共已市值近兩億！

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胡杏兒亦經常分享3個兒子的生活照，同時曝光其大埔區逾2000呎的豪宅。每年聖誕節，胡杏兒一家都會放置巨型聖誕樹，從兩人分享的照片可見，他們家環境闊落、樓底高約3.4米，空間感十足，即使孩子們在大電視前跳舞都毫無問題。飯廳中央擺放了一張黑色的餐桌，家中珍藏了許多美酒。據悉杏兒老公於2018年以2,828萬元買入大埔聚豪天下的一幢洋房，面積2,447呎，呎價1.16萬元。

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