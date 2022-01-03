迪士尼金卡突改條款　24次免費泊車只限3.21前 家長到消委會投訴

迪士尼因去年11月20日加價時，推出年票會員可用7折優惠續會，令不少家庭客也果斷續會。不過近日有迪士尼金卡會員發現，迪士尼近日更改優惠條款，金卡會員原本可享有的全年24次免費泊車，變成只有3月21日前可使用。而是次更改並沒有通知金卡會員，令一眾消費者不滿迪士尼的「鬼祟」行動，更質疑目的是為了逼家庭客升級至白金卡。



未有計劃取消金咭會員所有免費泊車優惠

香港迪士尼樂園度假區發言人回覆指，香港迪士尼樂園度假區每年都會約於年底檢討及調整奇妙處處通年票會籍福利及條款，並不時提供不同會員專享優惠，當中包括如常按情況檢視及更新泊車優惠政策，目前未有計劃取消金咭會員所有免費泊車優惠。最新優惠詳情會適時公布。

更改未通知消費者 質疑迫消費者升級白金卡

不過上述回覆不少消費者並未「收貨」，認為迪士尼只是在玩文字遊戲，相關泊車優惠的確是「未取消所有免費泊車優惠」但是「已更改」。有讀者指，由於早前金卡續會有折扣，剛在年尾才續會。「一家三口2大1小續會需要5千多元，其中一個續會原因是其提供24次免費泊車，平均一個月去一次，都可以慳2千多元，若沒有免費泊車，我不會考慮續會，現在又不能退，改條款也完全沒有通知。」

參閱「奇妙處處通」條款及細則，迪士尼有權隨時及不時添加、刪除和/或更改此等條款及細則，惟迪士尼將通知會員就此等條款及細則作出的重大變化。任何此等重大變化的通知，可以通過郵寄、電子郵件或手機短訊送出、或張貼在香港迪士尼樂園網頁。

而是次更改，金卡會員並沒收到任何通知，換言之迪士尼並不將是次更改優惠之變動視為「重大變化」。如果消費者想繼續享有全年24次免費泊車，且希望在會藉有效期內使用，就只剩白金卡可以做到，因此是次變動有不少消費者質疑是迪士尼的「迫升」行動，上傳自己已向消委會投訴之圖片，更有消費者直接向迪士尼投訴並收到回覆，指3月21後起第25次泊車可享正價減$40泊車優惠。

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3月21日後家長可考慮停泊在酒店

目前迪士尼園內的停車場價格為$240全日，如金卡會員想3月21日後自駕去迪士尼玩並「慳錢」的話，可考慮泊迪士尼度假區酒店，再轉乘穿梭巴士到迪士尼樂園，或在欣澳的露天停車場停泊，價格為星期一至五，全日泊$80；星期六、日及公眾假期，全日泊$100。該停車場鄰近欣澳港鐵站，去迪士尼站只是一個站，成人八達通價為$7，一家四口也可以便宜約$100有多。

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