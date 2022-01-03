好爸爸譚俊彥超寵仔女請假陪女小一面試　多謝太太：你係我嘅全部

《萬千星輝頒獎典禮2021》昨晚舉行，譚俊彥憑《換命真相》首次榮獲視帝。適逢昨日是譚俊彥與太太結婚7周年，喜上加喜。譚俊彥與太太育有一對仔女，經常晒出一家四口溫馨合照，早前囝囝譚杺參加比賽贏取2個獎盃，非常叻仔，而囡囡譚晴亦曾於全港朗誦大賽幼稚園組別奪冠。



譚俊彥昨夜奪得視帝，在台上除了多謝父母，更多謝太太：「我想多謝我太太，I Love You，老婆你係我嘅全部，冇咗你我唔會攞到呢個獎。我愛你！多謝咁多位，我會不忘初心繼續努力。Thank You。」

譚俊彥與太太任祉妍婚後育有一對仔女譚晴（Renee）及譚杺（Rex），他拍劇雖然忙，但仍會抽時間陪家人，早前女兒小一面試，他更專程買了一堆器材為女兒拍面試片，更特別請假陪她面試，最終女兒獲心儀小學取錄。一對仔女自幼稚園起就經常參加比賽，屢次獲獎。

早前囝囝譚杺參加比賽贏取2個獎盃，亦曾參加全港幼稚園來說普通話比賽，奪得初級組總冠軍，非常叻仔。而囡囡譚晴亦通常厲害，除了獲得幼稚園的九龍城區傑出學生獎，亦曾於全港朗誦大賽幼稚園組別奪得冠軍。

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譚晴及譚杺二人皆就讀樂沛兒幼稚園·幼兒樂園，其中譚晴現已升讀小學。樂沛兒幼稚園·幼兒樂園位於何文田區，屬私立半日制幼稚園，分學前班、幼兒班、低班及高班四個年級，每年學費$57,000。每年約於8月有新生簡介會，9月舉行開放日，並於11月進行面試。學校是以英文、普通話及粵語授課，當中「STEAM跨學科探知課程」、語境及為學生升小的準備安排也深受家長喜愛。

針對小學設計課程

樂沛兒由趙曾學韞教授於2015年創辦，提供優質雙語學前教育。雖然學校歷史只有6年，但畢業生升小成績理想。

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樂沛兒幼稚園·幼兒樂園於何文田區，屬私立半日制幼稚園。（攝影：鄧倩螢）

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