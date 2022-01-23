婆媳｜奶奶鼓勵新抱回娘家過年　事主父母卻因習俗斥責奶奶機心重

每到過年，各式各樣的家庭問題都會浮上檯面，堪稱大型社死現場！



以往快過年，總會傳出有奶奶不願意讓媳婦回娘家的事，沒想到這次竟是奶奶讓媳婦回家，卻被娘家曲解好意的事。有名人妻在網路上分享，自己遇到好奶奶，娘家反而是那個讓她一個頭兩個大的存在⋯⋯

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奶奶開明又民主，人人稱羨的好奶奶

原PO表示，自己的奶奶是一位非常開明的人，一直以來都對她非常好，在論及婚嫁時，就主動說她和老公婚後不用跟她一起住，小倆口自己開心過就好，但後來他們因為租金被調高，提出想到回奶奶家一起居住時，奶奶也非常歡迎。

與一般不同是，和奶奶同住大約3年的時間裏，奶奶從來不會和她計較甚麼，也時常在親友面前誇獎她，讓她感到相當溫暖，甚至對待她比對待自己的兒子還好！「只要我跟老公吵架，她永遠是站在我這裏的，我老公常笑說他是撿來的我才是親生的。」原PO這樣說道。

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因自己女兒今年要回家過年，推己及人讓媳婦也回家

原PO指，由於今年老公的姐姐和自己家鬧翻，因此想回丈夫的家過年，奶奶擔心原PO也會想家，主動提出她可以回娘家過，於是她開心的打電話回娘家分享，沒想到卻反被罵一頓，竟說「你奶奶很有機心，故意要拖敗我們家」，還打去質問奶奶，讓她相當無奈。

除了自己的親媽外，原PO的親哥哥也和她說「嫁出去的女兒，在除夕初一回去會帶衰娘家」，所幸奶奶只說沒想到會變成這樣，要她別多心，因為有奶奶暖心的對比，原PO心酸說出「習俗比我這個女兒還重要？哥哥是心頭肉，我不是嗎？同樣都是孩子為甚麼我爸媽要這樣對我？」

對此，不少網友也有遇到一樣的困擾，自己家裏的人都挑明着說，女兒不能分家產、初一也不能回去，否則會遇到倒霉事⋯⋯也有很多人給予原PO正向思考，他們表示至少嫁到了一個可遇不可求的好婆家！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：婆家好意讓媳回娘家過年，竟遭親爸媽指責「妳婆婆很心機，故意要拖敗我們家」】