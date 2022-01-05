STEM｜中學校際人工智能車比賽圓滿結束　優勝隊伍心得：團隊合作

首屆中學校際人工智能車比賽於12月10至12日順利舉行，比賽過程刺激，學生亦十分投入。主禮嘉賓創新及科技局局長薛永恒致詞欣賞學生的積極態度，亦表示政府會投放更多資源培養未來的創科人才。

攝：鄭子峰



人工智能是未來科技發展的方向，很多中學生已在積極學習，並希望未來參與其中。由智慧城市聯盟主辦、STEM PLUS協辦，首屆延至中學生混齡比賽的「SCC校際人工智能Edge級方程式比賽」假香港亞洲博覽館舉行，並於12日（日）完成全部賽事，誕生「JetRacer」和「JetBot」級的優勝隊伍。主禮嘉賓創新及科技局局長薛永恒致詞時，表示比賽為學生提供了難能可貴的學習機會，如何使用科技改變慣常的生活方式，又加深學生對人工智能的認識，鼓勵他們在創科路上繼續學習。

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學生在比賽前需要自行製作一部戰車，並利用人工智能編程，讓戰車能在「無人駕駛」的情況下循賽道行走，一組主要目的是避開障礙物，另一組則重於以最短時間抵達終點。一連3日的賽車比賽共有21間學校參加，分別參加初級組「JetBot」和高級組「JetRacer」比賽。

JetBot優勝隊伍分別為保良局何蔭棠中學、仁濟醫院靚次伯紀念中學、東華三院李潤田紀念中學。其中一個獲獎隊伍「on call 8 小時」的組員十分感激校內學姐的幫助和帶領，團體合作尤其重要。帶隊老師透露，師姐們在比賽前「戰車」的引擎不幸出現問題，無奈失落任何名次。

JetRacer比賽的優勝隊伍為保良局蔡繼有學校、聖保祿學校和東華三院伍若瑜夫人紀念中學。