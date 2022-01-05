新年收納｜小朋友太多玩具隨處放　收納師教媽媽6大執屋捨物原則

每年聖誕後，大部分媽媽都有兩難。一方面，希望聖誕後斷捨離屋企物品，準備新的一年；但另一方面，收到各方親朋戚友送給小朋友的聖誕禮物，為原本屋企的「玩具山」更上一職樓。本地日系收納師林翠君教媽媽3個「捨物原則」和3個「收納原則」，讓大家的家得變清清爽爽，迎接新年！



研究顯示，英國人及香港人每年聖誕後丟棄分別81,000,000及370,000份聖誕禮物；當中英國只有1%的聖誕禮物小朋友6個月後還會拿出來玩，10%不想要的聖誕禮物玩具會被直接送到堆填區。

如果想趁新年來臨之前好好整家居，為小朋友的「玩具山」減量，Home Therapy日本收納檢定協會認証收納師林翠君教媽媽們「捨物原則」和「收納原因」，讓家居「輕盈」過節。

小朋友在慶祝節日時收到不少禮物，結果家中的空間愈來愈少。（photo-ac）

捨物原則

01. 設定兩星期時間

何時開始決定哪一些小朋友的聖誕禮物是留、還是不留？小朋友收到聖誕禮物的兩星期後，可以測試他到底是不是真正喜歡那一件聖誕禮物。兩星期後，有部分玩具有機會已經有破損、化妝品指甲油玩具等兩星期內耗用完畢後，就可以即刻捨棄。

02. 聖誕後丟棄舊玩具

媽媽可以限制小朋友擁有玩具的數量，培養小朋友整理的習慣。提醒他們：當你有一個新的聖誕玩具時，你必須要淘汰一些舊玩具。例如：已破爛但不能維修的玩具、缺失部件的砌圖、不再玩的玩具。令到他們有一個良好的心態，而不是滿足小朋友無窮無盡的慾望。

03. 將部分玩具放於袓父母家

假如整理完玩具後，依然有海量玩具，可以把部分現時還會玩的玩具，拿去經常去的爺爺嫲嫲或公公婆婆屋企。這樣就可以不用每次前往探望的時間，都要再拿玩具去玩了！

🔼🔼🔼🔼點解日本家居咁整齊乾淨，一齊睇睇日本主婦分享：家居收納｜日本主婦歸納12個持家秘訣 減少家務時間屋企更乾淨🔼🔼🔼🔼

小朋友都要好好學收納。（photo-ac）

收納原則

01. 將玩具分類

當小朋友打開聖誕禮物，可以看看玩具是屬於哪一類，新的玩具可以放到現有的玩具收納箱類別內。假如小朋友原本已經有一個收納玩具車的箱子，就將新的聖誕禮物車，放進「玩具車」收納箱。將來如果有親戚或朋友問小朋友想要甚麼玩具時，可以禮貌地向別人說現有的玩具類別，就不需要再騰出家居空間，開新的類別收納新玩具。

02. 與小朋友訂出玩具標準

在小朋友年齡還小時，媽媽可以將全部玩具都放在一個收納箱中；但如果小朋友已經到達一定歲數，可試試不要將所有玩具通通掉進同一個箱子內，而要根據小朋友的年齡去訂出一個標準及分類，然後再進行整理。

03. 定期轉換小朋友玩具

避免一次過將所有聖誕禮物全給予小朋友玩，可挑選部分他最喜歡的玩具，然後將其他玩具暫時收納於床下或地櫃下。等小朋友玩厭後，才拿出其他新玩具。對於比較年幼的小朋友，的確需要在佢地看不見的情況下藏起部分玩具，原因是他們未明白「將來」或「遲啲」的概念。

過多的「好事」會變成「壞事」。假如下年有親友想送聖誕禮物給小朋友，不妨可以提醒他們送一些能幫助小朋友成長或學習的禮物，例如主題公園門票、親子烘焙體驗、周末同朋友仔去咖啡店飲朱古力、三日兩夜親子露營、溜冰門票、電影戲飛等體驗式的聖誕禮物。