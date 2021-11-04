日本收納界的「五大派系」媽媽唔想日日摺衫？收納達人教咁做…

香港地居住空間不大，在日復日的生活下，雜物自然堆積如山。因此，不少家長也會參考日本盛行的收納之道，尤其是一些日本收納達人的斷捨離秘訣。在眾多「派系」當中，最廣為人知的一定是近藤麻理惠的「怦然心動派」，她更被netflix邀請拍攝收納實境秀節目，在外國也相當受歡迎。



近藤麻理惠 - 怦然心動

很多家長在收納時面對的第一道難關，便是「這樣東西我究竟應不應該捨棄」。而近藤麻理惠的理論之所以成功，皆因她提供了一個很簡單的標準，去幫助大家作出判斷。她以「心動」與否作為惟一的取捨標準，倡導以「怦然心動指數」來判斷進行物品整理收納的一種方法，大大減低了收納時的糾結感。

本多沙織 - 舒適可持續

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本多沙織提倡尊重個人的本性，強調物品使用方便、舒適。因為有過在無印良品店裡工作的經驗，她的家中大多數的收納品都是來自無印良品，並透過這些產品組合，歸納了一套好用、好放、好拿的收納方法。

以舒適為出發點的收納法則是「取出輕鬆，放回輕鬆，打掃輕鬆」，例如，不喜歡摺衣服可以考慮吊掛式；不喜歡出入都要開門關門，可以把整對門都拆除。

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沼畑直樹 - 極簡主義

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沼畑直樹與妻子和2歲的女兒同住在一間約430呎的單位內超過10年，沼畑直樹在一次工作回到工作人員安排的房間後，只有自己和旅行箱，便開始沉醉於這種極簡的感覺。他回日本後開始實行「最小限」生活，不僅僅局限於居住空間中物品數量的最小限，還有生活信息的最小限，以及人際關係的最小限。簡單來說，就是「夠用就可以」，同類物品不要超出自己所需的範圍。

近藤典子 - 以人為本

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雖然一提到收納，大部分人仍是第一時間想起近藤麻理惠，但其實近藤典子在30年前已率先提出整理收納理論。近藤典子聚焦收納物品的尺寸與空間設計，因此相比起物品的擺放，她認為要先解決居住空間的問題，重新規劃住宅空間才是重點。

近藤典子從住宅設計之初就會考量單位內如何安置收納空間，使得整理收納與空間規劃、生活需求緊密結合。

山下英子 - 斷捨離

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一提起收納，不少人腦海中馬上閃出「斷捨離」這三個字！而這三個字的出處便是來自山下英子的收納概念：斷絕不需要的，捨棄多餘的，脫離執念。通過重新考慮自己與物品的關係，與自己「不需要、不適合、不舒服」的東西說再見。

她的概念令收納帶上一種禪意，通過收拾物品去整理內心，以收執家居作為坦然面對自己的契機，強調是整理的行為會帶來心靈的變化，只要有所行動，心靈就會跟上腳步。

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按圖即睇明思女兒房間的改造與收納：