成日有人講卻仍超有共鳴　網民熱議孩子出世前後　生活5大變化

網絡上流傳着一則提問：全天下最辛苦的工作是甚麼？不少網友都回答：「媽媽才是全天下最辛苦的工作！」想要孩子健康、快樂長大，不只24小時都要掛心孩子，更得全年無休、無微不至地照顧！因此，就有網友盤點出「有小孩前vs.有小孩後」的生活轉變，以下5大項，讓媽媽們忍不住直呼：超有共鳴！



「湊仔改變人生」不是笑話，以下5大生活變化，說中你的狀況嗎？（按圖了解）：

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1. 生活以孩子優先

從肚子裏有了孩子那一刻開始，心境上最大的轉變，就是生活大小事都會先以孩子為優先，再也不像懷孕前，想吃甚麼就吃、想去哪就去哪。孩子出生後，餐廳有沒有兒童座椅？哪些食物能吃、哪些不能吃？甚至，哪間學校口碑好等，所有的問題都圍繞着孩子，只想給孩子最好的。

2. 睡眠不足

讓媽媽們最有共鳴的一點，就是睡眠時間大打折扣！好不容易花了很長一段時間哄睡後，一不小心，孩子又醒了！「哄小孩睡覺」成為不少媽媽整個晚上無限循環的工作，等到小孩自己鬧累了，往往已經是天亮，能睡覺的時間，有六小時就該偷笑了！

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3. 手機全是孩子的照片

自從寶寶出生後，自拍照、美食照還有與閨蜜的各種合照，全都變成了寶寶的大頭照和生活點滴！自己的孩子不管左看右看、近看遠看總覺得可愛得不得了，上下班時、心累時、單純想孩子時，只要點開手機相簿，看看那可愛的寶貝，所有的難關都能瞬間煙消雲散！

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4. 「把屎把尿、手接嘔吐物」都是家常便飯

沒小孩前，完全無法想像用手接住嘔吐物、排泄物，甚至看到都覺得反胃！不過，有了孩子，更換沾滿大便的尿布、洗屁屁都只是每天日常、小事一樁，就連孩子不吃東西吐出來時、生病想吐時，都會反射性立馬用手接住，緊接著就是擔心孩子身體，根本沒時間嫌髒！

5. 力氣變很大

以前提個包包就嫌重，最好通通給另一半提，當了媽媽後，孩子的各種事情都想親力親為，才放心！一手背着媽媽包，一手抱着小孩都不是難事，就連孩子鬧脾氣不想走路了，賴在身上一整天也都心甘情願，總之，當了媽媽之後，隨時變身神力女超人一點都不稀奇！

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