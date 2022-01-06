Coffee為囝囝日夜操心　細菌感染致上唇腫脹要漏夜睇急症

每個媽媽都要面對要為仔女戒尿片的階段，Coffee早前貼出數張照片，表示最近嘗試幫囝囝戒睡覺穿尿片，經歷了一個多月要半夜起床的日子，坦言「做了媽媽後真的是無堅不摧」。而日前Coffee囝囝伯伯更因細菌感染上唇發炎導致腫得似鴨仔，要Coffee漏夜帶囝囝去睇急症，因此她推晒所有會議及工作在家陪伯伯康復，做媽媽果然偉大！



Coffee林芊妤今日（6日）貼出數張伯伯的照片，表示因細菌感染和發炎導致上唇腫得似鴨仔，要漏夜帶囝囝去睇急症。「前兩日佢話上唇入面痛。我睇完又見唔到有啲乜嘢只係有少少紅諗住佢係生飛滋熱氣，琴日個上唇有少少腫以為佢撞到，都（到）瞓覺嘅時候腫到不得了，仲有少少發燒，即刻抱住佢去醫院，驚佢食物敏感怕佢會抖唔到氣」，檢查後醫生表示伯伯應該是本身嘴入面有傷口，覺得痛用隻手指整個嘴仔，導致病毒或者細菌感染。Coffee表示「依家佢變咗一隻鴨仔⋯完全唔認得佢，中咗面目全非拳🙈今次都係BB第一次要食藥，我都推晒啲會議同工作係屋企陪佢。今次真係陰公鴨鴨🐤🐤好彩電視能醫百病又能止痛⋯今日放題！」

Coffee囝囝因細菌感染和發炎導致上唇腫得似鴨仔，要漏夜睇急症。（IG：coffee89921 ）

Coffee亦透露，昨晚去醫院的途中好緊張，「好怕佢有咩事我唔知點算。即刻諗身體健康真係好緊要架，到半夜睇完醫生返到屋企，我都仲發惡夢。」到瞓醒亦繼續喊緊，感嘆「所以話未考慮清楚真係唔好生，因為真係好大責任，仲成日搞到自己精神緊張。」最後亦問網民有沒有遇到過同類情況。

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Coffee早前貼出數張「斷電」照片，表示老公突然在訊息send了一張cap圖給她，問：are you still ok?，Coffee笑言「這照片看起來真的像凶案現場🤣這就是所謂的捆綁了。當了玩具後才知道玩具的辛酸」。Coffee表示自己因囝囝屁股有點濕疹，所以想試試讓他不要穿尿片睡覺，開始「戒夜片」的階段，最後濕疹真的好了，但自己經歷了一個多月要半夜2點給半夜5點起床，拍醒囝囝去廁所。

Coffee表示「有時他的尿尿也是非常蠱惑的不按時，我已經有用尿墊和防水床單，所以就算他早了尿尿也不會弄髒床褥。不過有時會弄髒被鋪或者枕頭。因為他睡著會周圍爬來爬去，所以我也是要起來換床單和被鋪等等。」有朋友提議Coffee不要讓伯伯睡前喝牛奶，但伯伯試過在床上叫要奶奶叫了兩小時，「所以現在如果他真的要我只會給100ml，也會睡前再讓他先去尿尿，但他依然習慣半夜尿尿，而且還是那種不省人事的尿尿。所以我只好每個晚上起床幫他去廁所。」

Coffee最近幫伯伯戒夜片，每晚都無覺好訓。（IG：coffee89921 ）

Coffee表示自己根本沒有深層睡眠，「每次都是一兩個小時就要起床一次，之後又未必可以再入睡。早上又要早起，下午工作完想補一下眠，兒子又不放過我😭」，指因為長期睡眠不足，皮膚正處於非常敏感又生眼瘡的階段，幸好囝囝的濕疹有好轉，感嘆「做了媽媽後真的是無堅不摧⋯🔥希望他會慢慢戒掉奶奶，也減少半夜尿尿。」

Coffee又分享指，曾經問老公可不可以輪班幫囝囝去廁所，老公竟然表示「讓bb穿尿片吧」，笑言「果然誰緊張誰就輸了」。

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