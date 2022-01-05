收緊防疫措施｜迪士尼、海洋公園等關閉至1.20　稍後公布年票安排

行政長官林鄭月娥今（５日）下午3時半舉行記者會，因應Omicron在社區傳播，宣布收緊防疫措施，包括調整食肆營業時間，晚市會提早至6時結束，公海遊亦全部需取消，599F的15類場所都需要關閉。其中2大主題樂園包括迪士尼樂園、海洋公園、海洋公園水上樂園及中環AIA嘉年華，全部皆宣布要關閉至1月20日。



政府今日（1月5日）再收緊防疫措施，4大主題公園包括迪士尼樂園、海洋公園、海洋公園水上樂園、中環AIA嘉年華全部皆宣布要關閉至1月20日。其中迪士尼樂園、海洋公園、海洋公園水上樂園稍後會宣布年票會否延期處理。

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餐飲再次收緊堂食措施 B類食肆減至2人

林鄭月娥在記者會表示，是次收緊措施會與第三及第四波疫情處理的手法接近，宣布由1月7日起實施為期14日，1月20日結束的禁堂食及相關措施，晚上6時後全面禁止堂食，B類處所每枱人數減至2人、C類每枱人數為4人、D類每枱人數為6人。政府1月13日會再檢視防疫措施，屆時會決定會否進一步收緊或維持。

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