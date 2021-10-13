新垣結衣星野源被爆婚後仍沒同居　日本近年原來盛行「分居婚」？

日本女星新垣結衣今（2021）年5月宣布與男星星野源結婚，消息震驚演藝圈，不過近日有報導指出，兩人雖然是新婚，卻沒有住在一起，引起網友討論。



「分居婚」是什麼？

一名網友在PTT發文指出，日媒《MAG2NEWS》報導新垣結衣與星野源今年才剛結婚，兩人雖然住同一棟大樓，卻選擇「分居」，各自住在自己家，偶爾會到對方家相處，先前新垣結衣與星野源共同發出結婚聲明時，兩人就有強調沒有懷孕、不會同居，引起網友好奇詢問。

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其實日本近幾年來相當盛行「分居婚」，意指夫妻維持婚姻關係，但不住在一起，會發展出這樣的感情形式，是因為許多夫妻認為自己還想要保有個人空間，也覺得這樣相處起來比較不會「相看兩厭」，感情反而能常保新鮮感，夫妻還可以各自發展各自的職涯規劃，一舉多得。

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