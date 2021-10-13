新垣結衣星野源被爆婚後仍沒同居　日本近年原來盛行「分居婚」？

日本女星新垣結衣今（2021）年5月宣布與男星星野源結婚，消息震驚演藝圈，不過近日有報導指出，兩人雖然是新婚，卻沒有住在一起，引起網友討論。
「分居婚」是什麼？
一名網友在PTT發文指出，日媒《MAG2NEWS》報導新垣結衣與星野源今年才剛結婚，兩人雖然住同一棟大樓，卻選擇「分居」，各自住在自己家，偶爾會到對方家相處，先前新垣結衣與星野源共同發出結婚聲明時，兩人就有強調沒有懷孕、不會同居，引起網友好奇詢問。
相關圖輯：新垣結衣星野源結婚︱日本女生相親標準爆論戰：外貌要類似星野源
+10
其實日本近幾年來相當盛行「分居婚」，意指夫妻維持婚姻關係，但不住在一起，會發展出這樣的感情形式，是因為許多夫妻認為自己還想要保有個人空間，也覺得這樣相處起來比較不會「相看兩厭」，感情反而能常保新鮮感，夫妻還可以各自發展各自的職涯規劃，一舉多得。
相關圖輯：同居是愛情的墳墓？前人分享3個相處關鍵▼▼▼
+13
同居10大鬧交導火線 性事不合僅第8 第1名不意外你又忍唔忍到？新垣結衣星野源結婚︱男人集體失戀 解構日本獨樹一格追星文化新垣結衣結婚︱星野源不帥卻奪美人歸 5大女生擇偶真正在意要點新垣結衣｜盤點結衣BB歷任緋聞男友 錦戶亮做錯一件事傷盡女神心新垣結衣星野源結婚︱閃婚太突然？日媒：性格情定職場的必然結果星野源4年前散文集藏戀愛預告？ 新垣結衣一個暖心舉動讓他動情新垣結衣拍拖時間點曝光？星野源搬到女方隔壁 幾秒行入女神香閨同居係拍拖必然發展？3個適合同居條件公開 試婚「體驗」摩擦同居是愛情的墳墓？前人分享3個相處關鍵 正向溝通甜蜜共度餘生情侶相處｜決定同居前的6個考慮點 經濟獨立避免跌入下把位?情侶相處｜相見好同住難 盤點同居好處、壞處：性生活竟減少？
延伸閱讀：
感情新型態「卒婚」什麼概念？日劇榜離婚題材夯 閃婚後悔、擁三名前夫引共鳴
【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】