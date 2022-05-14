收納｜日本夫妻大屋搬細屋　棄梳化、電視8件東西　打造極簡家居

在日劇《我的家裏空無一物》中，女主有「囤積癖」甚麼東西都捨不得扔，硬是把家裏堆得連落腳的地兒都沒有。而這部日劇在日本影響非常大，有很多人都開始學習這種極簡生活，比如日美醬今天要介紹的這位名叫somo的小姐姐。



在日劇《我的家裏空無一物》中，女主有「囤積癖」，甚麼東西都捨不得扔，硬是把家裏堆得連落腳的地兒都沒有。後來她受到「斷捨離」的啟發，開始不斷地扔東西，最終把家裏扔得空無一物。

（《我的家裏空無一物》截圖）

而這部日劇在日本影響非常大，有很多人都開始學習這種極簡生活，比如日美醬今天要介紹的這位，名叫somo的小姐姐，她的小家只有30平方米，雖然面積不大，但是通過物品的減少，在視覺上房屋的面積也「增大」了許多。

要特別提到的是，somo是從大房子裏搬進這裏的，她說住在大房子裏，東西難免會變多，打掃起來也很費時費力，但是自從搬進這裏，有很多之前捨不得的東西，因為空間的原因她只能選擇放棄，卻意外地開啟了另一種人生。

那麼在搬進小家後，她都扔掉了哪些東西呢？我們一起來看看。

要打造簡潔家居，可考慮棄掉以下8件家居裏的東西：（按圖了解）

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第一件「丟掉」的物品：電視和電視櫃

現在她選擇用手機和平板代替。沒有電視的話，家裏傢俱的擺放就不受限制，整個空間就會變得更加自由。

第二件「丟掉」的物品：梳化

之前somo覺得，家裏一定要有一個放鬆的梳化，但是為了戒掉在梳化看電視的習慣，所以來到新家後就沒再買梳化了。

取代梳化的，是家裏的摺疊牀，省空間的同時，做到一物兩用。

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第三件「丟掉」的物品：牆上的時鐘

隨着大家看手機的時間越來越多，現在很多人的家裏的牆上，也沒有再掛時鐘了，一些重要的位置都可以選擇用小鬧鐘代替，美觀也更加實用。

第四件「丟掉」的物品：房間

把「房間」丟掉？聽起來有點新奇，我們可以把它理解成：減少家裏的隔斷。比如選擇開放式廚房、開放式衣帽間，讓視線範圍更大，視野更廣。

第五件「丟掉」的物品：走廊

沒有了走廊，光線可以直接照到屋內，讓房間顯得更加亮堂。

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第六件「丟掉」的物品：曬衣架

有時候，擺放在陽台上的曬衣架，成為了空間裏的一大「殺手」。它體型又大，衣服掛上去五顏六色還顯得亂糟糟的，而換成帶烘乾功能的洗衣機，洗衣乾衣就變得更加方便，也不用擔心天氣影響曬衣了。曾經曬衣的陽台，可以變成更加美觀的空間。

第七件「丟掉」的物品：玄關的台階

這個主要是針對日本房屋來說的，因為日本很多家庭，都會設置玄關的落差台階。取消了這個台階，無論是人、還是掃地機器人，打掃衛生時會更加的方便。

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第八件「丟掉」的物品：大型收納櫃

相信很多人家裏，都有大型的衣櫃鞋櫃，不僅佔空，而且內部結構並不實用。對於小户型，我們可以選擇可移動的小型收納車，以及利用鏡子後面的小空間來進行收納，從效果上看，也是「錢半功倍」哦。

以上就是這對極簡主義小夫妻給大家提供的8個精簡生活的小妙招。如果你家的房間面積不大，或者說你想要體驗極簡生活，不妨學習一下哦~

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