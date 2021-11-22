換季斷捨離｜舊衣回收要注意　長春社：一類衣物新淨都不會收

又到「斷捨離」換季時間，不少人有人會支持環保，將舊衣回收，但小心「好心做壞事」，捐贈了不可重用的衣物。根據長春社資料，機構收到平均每10件衣服，就有一至兩件是不能回收，最終要額外花成本運到堆填區。《香港01》為大家整理數個實際上不能回收物品以及回收準則，幫助大家事前做好分類，加大舊衣重新的效率及機會！



捐贈衣物時，首要是將所有物品清潔乾淨，確保衛生，但不必續件重新包裝。長春社項目主任楊詠琳提醒，市民要再三檢查衫褲的袋子中沒遺下任何私人物品或廢物。

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不能回收物 1：過份殘舊的衣物，衣領發黃都計在內

過份殘舊的衣物泛指衣物破爛、洗了多次而嚴重褪色、有洗不掉的污漬、漂白水漬等。不過原來因流汗而引致的「領口發黃」亦會被歸類為過份殘舊，即使衣服仍保持功能亦不會被回收。

不能回收物 2：制服、校服、公司會衣‎

除了校服，一個人一生總有數件團體制服。由中學有「會T」、大學有「迎新營‎T (Ocamp Tee)」、公司、團體會訂造會服，以凝聚向心力以示團結。不過楊詠琳表明，「這類型衣服因有較高嘅獨特性，比較難重用」，所以一律不收，即使收到亦會被棄置。

不能回收物 3：鞋底已磨蝕的鞋

踏破鐵鞋就不要拿去回收了！楊詠琳指，不少鞋表面可以很新淨，但鞋底卻磨蝕了，甚至有明顯破洞，會直接歸類為「破爛」衣物，機構都不會回收及重用。

「爛牛」不屬「爛」

至於俗稱「爛牛」的穿孔牛仔褲，則不視為破爛衣物，與遺失了兩顆重要衫鈕的恤衫不同，楊指「破洞係style（風格）嚟，唔會影響佢嘅功能，可回收」。

捐贈衣物注意事項：清潔乾淨、沒遺下任何私人物品或廢物。（岑卓熹攝／資料圖片）

「升級再造」：恤衫變環保餐具套

長春社指，市民可看看部份不可重用的衣物，在送去堆填區前，是否適合「升級再造」。楊詠琳指，有時只需要「動動腦筋」就已經可賦予舊衣新價值，例如把發黃的恤衫，變成環保餐具套。雖然長春社無法阻止市民「懶得分類」，將可回收及不可回收的一次過丟進回收箱，但機構希望市民可做多一步，減省機構重新分類的額外成本，令機構可轉投資源至公眾教育。

一般所收集到的舊衣物中，有15%都會因破爛、過份殘舊、有明顯污漬等狀況，被視為不可重用需要棄置，但同時亦有不少衣物是新品，甚至連價錢牌亦未剪掉。長春社會將可回收的舊衣，經包裝後消毒，出口到東南亞國家如柬埔寨。於當地的二手市場買賣或重用，而較低質素的舊衣，亦會做成地布重用。

向單親家庭在囚人士提供保暖衣物 送上溫暖

本地的社福機構不時會轉介一些需要申請舊衣人士的個案給長春社。楊詠琳指，他們會為有關人士挑選合的衣物，免費轉贈給他們，讓他們透過註冊社工、學校或慈善團體等領取。她舉例曾收到社會福利署的申領，一位南亞裔單親媽媽因經濟拮据，冬天無力為三名子女添置禦寒衣物，故尋求長春社幫助。機構亦曾為一些經濟拮据或缺乏親友探訪的在囚人士，在其刑滿出獄時提供冬天厚衣物，送上溫暖。

亦有一些紡織業的教育機構，向長春社申請舊衣作教育用途，如製衣業訓練局於2017年曾開辦專業服裝修改課程，向長春社申請五種類型的衣服，包括西褲和牛仔褲，供教師及學員於課堂使用。

疫情影響回收量 前後下跌四成

於疫情前，長春社平均每年會收到485公噸回收衣物，相當於近33架雙層巴士，但受疫情影響，去年的8月中至今年3月 31日回收計劃曾暫停。在2020年，長春社只收到272公噸的回收衣物，下跌約四成。截至今年9月30日，長春社則收到合共171公噸的舊衣物。

回收計劃重新開展，但長春社暫只接受將衣物投放置在回收箱內，暫停上門回收服務或訪客到其辦公室及倉庫。