清洗毛毯｜怎避免被毯清洗後起毛粒？即學4步驟忌用柔順劑、烘乾

冬天最幸福的事莫過於躺在暖暖的被窩中，而棉被的質感也會影響睡眠品質。一名網友提及，在美式賣場購買了一條毛毯，但洗久了，毛絨都會起球，向網友求救補救或預防的方法，達人回應只要做好「4個步驟」：使用冷水、不要用柔暖精、裝洗衣袋，自然風乾，就可以避免起毛球。



一名網友提及，毛毯洗久了，毛絨都會起球，向網友求救補救或預防的方法，其中只要做好「4個步驟」就可以避免起毛球。 （Facebook / @「爆系知識家」群組）

一名網友在Facebook群組「爆系知識家」提及，在好市多購買雙色毛毯，但洗久了，毛毯的白色部分就會起球，結成一塊塊。原PO向網友提問，「想請問有辦法救嗎？還是有甚麼預防的方式呢？」不少網友同感留言「我的也變這樣了」、「我也是同一款，毛都結團了」、「我的拿去烘乾，結果也毀了」、「這種毛的都這樣」。

相關文章：洗衫｜白色衣服泛黃別急着丟 這款除漬神物 搭配暖水漂白力極強

不過，曾經在寢具工作的網友則解釋避免毛毯起球的方法：第一，放入洗衣袋；第二，不要添加柔暖精；第三，使用冷水洗滌；最後，要自然陰風乾，不能烘乾，也不要拿去曬太陽，因為聚酯纖維怕高溫，毛會硬掉。

也有網友分享，「只要是毛巾或毯子這種非常會吸水的，都不可以用柔軟精，毯子大多都化學纖維，不可以遇熱不能烘，襪子也是不能用柔軟精會硬掉，下次買新的就知道了」；也有網友提及補救方法，「拋一下洗衣精 拿洗衣刷全部刷開，再陰乾」。

相關文章：棉被清潔｜大力拍打蟲屍會亂飛 4個清洗建議 晾曬最好在這時段

+ 8

相關文章：內衣、襪子可一起洗？ 最重要做足消毒殺菌但5大情況下要分開洗

+ 33

延伸閱讀：

哪些電器花錢買最有感？網友一致認同「1物」：用過就沒困擾

買菜送蝸牛？他收編後又生超多「小蝸」：感動死了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】