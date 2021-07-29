馬桶、浴室不是家中最髒地方？　廚房這裏堪稱含最多大腸桿菌群…

家裡最髒的地方是哪裡？馬桶還是鍵盤？──都不是，美國國家衛生基金會（the National Sanitation）在 2011 年做過一項研究調查，針對 22 個志願者家庭做採樣，發現「廚房」才是正確答案。細菌喜歡溫暖潮濕的環境是可能原因，以下 5 個「家中最髒的地方」請勤加清潔消毒。但專家也提醒不須過度恐慌，減少細菌即可，不可能完全無菌。



5 個家中最髒位置！（按圖了解）

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5. 個人物品

最常使用的「個人物品」其實就充滿了細菌，許多人認為在這之中錢最髒──若是「大腸菌群」的話的確排名第一（ 9% 家庭被發現含有），但若單指「酵母和黴菌數據」就來個大翻轉了，鍵盤（68%）、 遊戲把手（59%）、 遙控器（55%）、錢包底部（36 %）才是前五名，錢只排第十一；另外包括手機、筆、鑰匙，這些每天使用且最常帶進帶出的物品清潔都別馬虎！

4. 咖啡機

並不是每個人家裡都有咖啡機，但若你家裡有這樣的機器就要注意了！咖啡機的水箱（reservoir）潮濕陰暗，是細菌最喜愛的生長環境。研究發現有 50% 的咖啡機含有酵母和黴菌，9% 含有大腸菌。除了享受咖啡外，也請為咖啡壺、水箱做定期的清潔消毒。

3. 寵物用品

如果你家裡有養寵物，很抱歉，多了一項可以排進最髒排行榜的地方。細菌多的不是寵物，而是牠的日用品，「寵物碗」被發現有 45% 含有黴菌和酵母，18% 含有大腸菌群；「寵物玩具」有 55% 含有酵母和黴菌，23% 含有葡萄球菌。建議每天用清潔劑手洗寵物的碗，並做適當的消毒；玩具除了清洗消毒外，也要確實風乾。提醒各位，關於衛生環境該負責任的是主人，不是寵物！

2. 浴廁

浴廁細菌最多的地方不是馬桶，而是你的牙刷架。根據美國國家衛生基金會的調查，64% 的牙刷架有黴菌和酵母，27% 有大腸菌群，14% 含有葡萄球菌。這可能與牙刷使用完通常是潮濕的、及沖馬桶時的細菌潑濺有關，建議沖水時能將馬桶蓋蓋上，與定期更換、消毒牙刷。水龍頭把手則是浴廁裡細菌第二多的地方，也要做定期的清潔。

1. 廚房

美國國家衛生基金會發現，廚房的細菌遠比家中其他的地方還要多──就是說，處理食物的地方比你如廁的地方還要髒啦──沙門氏菌、李斯特菌、大腸桿菌都是可能潛伏的細菌，其中最恐怖的是「洗碗海綿」和「抹布」，有超過 75% 都含有某種大腸桿菌群（Coliform bacteria），微生物學家 Charles Gerba 建議，可將海綿與抹布用微波爐加熱約 30 秒殺菌；再來最髒的地方就是「水槽」，有 45% 被發現含有大腸桿菌群，還有廚房檯面、冰箱內部、砧板也都是高危險區，建議定期進行清潔消毒，以免生病。

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【本文獲「媽媽寶寶(或bobo小天才)」授權轉載，原文：家中最髒的地方不是馬桶！鍵盤、牙刷架、遊戲手把比你想像得還可怕，廚房的「這東西」才是細菌的溫床！】