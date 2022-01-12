李靚蕾發文轟王力宏帶陌生人上門嚇壞三子女　兩人再度隔空罵戰

王力宏、李靚蕾早前爆離婚風波之後，王力宏在「左思右想」後終於道歉，並承諾給予前妻和3個孩子繼續住在大宅，李靚蕾亦表示「休戰」。不過，平息風波僅3周，李靚蕾在昨日（11日）深夜又在社交平台發文，轟前夫王力宏帶同三名陌生男子上門說要見孩子，又指要拆除屋內所有監控才肯入屋，把3個孩子由期待爸爸回家到感驚慌，文末更發出不會輕生的聲明，令人震驚。王力宏則透過經理人公司揭露三人的身分，不過李靚蕾則再度對王力宏的行為發出7點質問。



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王力宏、李靚蕾離婚後引起一連串風波，包括揭露王力宏對家庭沒有付出、婚內多次出軌，甚至有性上癮等心理問題。而僅在3周前，李靚蕾在王力宏於社交平台發出道歉文後亦宣布「休戰」。豈料事情再度有新的進展。

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李靚蕾昨日在深夜發文，指責王力宏帶同三名男子想闖入只有她、女傭和3名孩子居住的大宅。李靚蕾要求王力宏一人回家，但他卻指帶同2名工作人員，惟李靚蕾透過閉路電視，驚見尚有第三名陌生男子，2名工作人員更疑似讓他避開監控鏡頭，不知有何圖謀。李靚蕾控訴，前夫的行為令3個孩子由期待爸爸回家，變成十分驚慌。

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李靚蕾又指責王力宏四出傳謠，包括她有輕生念頭，以及她不讓他看孩子等。李靚蕾反擊每一天都有安排他和孩子們視訊見面，更稱「我身心健康，還有三個這麼小的孩子，未來也有很多為社會貢獻的計畫，完全不可能有輕生的念頭。如果我發生什麼事，絕對不會是輕生」。她透露，王力宏曾跟她說，身邊的工作人員有黑道背景，加上她的不輕生宣言，消息令人震驚。

二人隔空罵戰 揭3名可疑男子身分

王力宏則透過經理人公司發表回應，揭露三名男子的身分，指「一人是服務他們夫妻倆12年的生活助理，還有在職11年的員工，第三位是保全」，又指是李靚蕾的想像力太豐富。

對於王力宏的反駁，李靚蕾也不甘於沉默，今早（12日）亦在社交平台指出7點質疑，包括他們結婚才8年，為甚麼會有一個12年的夫妻生活助理？質疑他「只想看孩子」，卻未經雙方同意就帶同陌生男子硬闖大宅，質問他的行為是否律師建議；如果她按要求拆除大宅的監控，是不是會出現比現在行徑更可怕的事？

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