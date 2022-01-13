收緊空運措施｜果商指市民要捱貴水果　百佳：乳酪芝士供應受影響

變種病毒Omicron流入社區，其中一個原因來自航運豁免檢疫漏洞，在發生國泰事件後，林鄭宣布收緊空運措施。林鄭警告影響將陸續浮現，首當其衝是新鮮物品、電子產品及藥品供應，「大家就嚟見到啲嘢會很貴，或者有啲嘢買唔到。」有果商表示，今年市民可能要捱貴生果，包括目前當造的塔斯曼尼亞車厘子。



塔斯曼尼亞車厘子成本增10%至12%

在12月至2月期間，當造的塔斯曼尼亞車厘子都十分受歡迎，由於當造月份與農曆新年接近，不少家長也會朋買當作拜年伴手禮。而今年受航運防疫政策影響，果欄果臨門創辦人張凱傑（Leo）直言：「來自澳洲的生果要經內陸機運至悉尼，然後再運至世界各地，以最受歡迎的塔斯曼尼亞車厘子為例，來貨成本上升10%至12%，相信市場價格會因應調整，今年恐怕市民要『捱貴水果』。」

張凱傑以自家塔斯曼尼亞車厘子零售價舉例，以往一些「Size大少少嘅」塔斯曼尼亞車厘子，一盒2公斤零售價約在$600至$700多，今年則可能要$800至$900左右一盒。

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日本水果影響不大 偏遠地區需求有限

香港市民喜歡日本水果已不是新鮮事，張凱傑指目前日本當造的梨、蘋果都可以經海、陸形式到港，影響不大。而要「坐飛機」及受產量影響的日產士多啤梨，價格則可能有不同程度的提升。

而最受航運措施影響的一定是偏遠地區，例如南非、厄瓜多爾、美國等，不過張凱傑直言這類水果本身的需求不大，對整體市民而言影響不算太大。目前店舖來自這些地區的水果包括：厄瓜多爾麒麟果及百香果、美國加州紅桑子及黑莓、南非葡萄柚等。

格價要全面

果臨門創辦人陳文玲（Mandy）

在疫情下，生果價格波動，不少市民會格價，果欄果臨門另一創辦人陳文玲（Mandy）提醒大家格價時要全面，不要單純以產地及水果種類直接作對比。家長要看清楚新鮮程度、日期，最好光顧有信譽的生果舖，一些果商有提供追溯系統可確保產地，會更保障到家長不會誤購冒牌貨，以往便有不少平價貨冒塔斯曼尼亞車厘子的例子。

超市冷藏乳製品短期有影響

百佳超級市場公共關係發言人指：「有關航空公司的長途貨運航班短時停飛，會對保質期短的海外產品造成短期影響，例如乳酪及芝士等冷藏乳製品、及部分新鮮水果如莓類及車厘子等。」

百佳超級市場的海外供應商已嘗試使用其他貨運代理將產品空運至香港，並會密切留意有關情況，同時採購更多本地產品以盡量減少影響。

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