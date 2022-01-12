5至11歲可接種科興疫苗　家長憂打針先可以返學　校長指會咁處理…

變種病毒Omicron的傳播力極高，並有漫延社區的趨勢，政府於1月11日宣布，幼稚園及小學於1月14日或以前停止面授課堂，直至農曆年新年假期後，中學暫不受影響。另外，將擴展至5至11歲兒童可接種科興疫苗，政府會派出疫苗接種隊到學校打針，消息一出不少家長憂慮「打針先可以返學」，也有家長向學校查詢。



蔡若蓮：不會強逼學童打針才能上學

教育局副局長蔡若蓮今早（12日）出席商業電台節目時說，決定全港小學和幼稚園周五（14日）或之前暫停面授課堂，是由於市區出現隱型傳播鏈，而且小學、幼稚園學生自理能力較低，12歲以下兒童暫時亦未能打針，因此作出此決定，並會每日留意疫情，約兩個星期後公布農曆新年假期後的復課安排。

蔡若蓮說，決定復課安排時，會考慮不同因素，包括疫情風險、接種率等，但不會強逼學童打針才能上學。她指理解家長的憂慮，為小朋友接種疫苗一定要取得家長同意。

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學校會事先發通告讓家長剔選意願

政府目前預料農曆新年假期後將派員到全港各校為學生打針，天主教領島學校李安迪校長指相關消息剛傳出後，也收到來自家長的查詢，被問得最多的問題是：「遲啲係咪一定要打針先可以返學」，而目前政策亦不是強制一定要打針才可以回校。

而李安迪校長預計屆時的接種做法或會是政府派出疫苗接種隊到學校，學校會事先發出通告，剔選有意接種的便接種，做法類似以往做流感疫苗注射的情況。

天主教領島學校校長李安迪。

崔俊明：接種疫苗的利益大於風險

福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，政府暫停幼稚園和小學面授課的決家是有必要性，認為可以保障學童健康。不過，她亦指很多家長對小童接種疫苗存有疑慮或擔憂，就此希望政府盡快作出釐清。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明接受01親子訪問時表示，小朋友接種疫苗的利益大於風險，如果小朋友的身體狀況是健康；如有疾病，但穩定並受控的話，都可以考慮接種疫苗。

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他認為有2類小朋友不宜接種，包括當時正在發燒的兒童，以及對疫苗成分有嚴重過敏的小朋友。而如果兒童有長期病患，例如哮喘患者，只要病情受控都可接受注射。

哮喘患者控制狀況情況示意。(受訪者提供圖片)

而根據該學會編制的疫苗副作用列表顯示，3至7歲兒童在接種2劑科興疫苗後，大多數會出現發燒和注射針位疼痛的情況，部分小朋友亦會出現注射針位腫脹、咳嗽、嘔吐、肌肉痛等的不適情況。崔俊明建議家長屆時可留意小朋友會否出現發燒、頭痛、呼吸困難、心口不適等狀況，而他又指一般而言，副作用都是屬於短暫性質，對健康沒有長遠影響。

副作用數據列表。(受訪者提供圖片)

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