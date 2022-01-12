Omicron｜銀紙恐成傳播途徑　醫生建議2個消毒方法接觸後避免咁做

本港昨日（11日）新增21宗確診個案，其中8宗為輸入相關個案。屯門友愛邨愛定商場東亞大藥房東主(#12966)確診，其家人包括45歲太太、於SOGO祟光百貨任職的20歲女兒及11歲兒子親亦初步確診，即一家四口亦同樣染疫。衛生防護中心追查後發現又一城望月樓的國泰空少（＃12611）早前曾到藥房購物，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指不排除透過銀紙傳播。



張竹君昨日（11日）在疫情記者會時表示，當局經藥房的CCTV閉路電視，確定早前確診、曾到又一城望月樓的國泰空少（＃12611），曾於12月27日到過藥房，並逗留約5分鐘購買洗髮水，經理工大學全基因測試，發現SOGO女售貨員及父親同染Omicron，排序與國泰空少吻合，屬相關個案。她指不排除透過銀紙傳播，但強調人同人之間接觸而感染的可能性較大。

紙鈔、硬幣如何消毒

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病毒可在紙鈔存活四日

發表在世界最權威醫學期刊之一《刺胳針：微生物》（The Lancet: Microbe）期刊上的一項由香港大學醫學院公共衛生學院做的研究，發現COVID-19病毒基本上可以在各種常見表面存活幾個小時、甚至幾天以上。當中，如果硬幣是以銅製作的，例如五毫硬幣，病毒可在表面存活４小時，而紙鈔病毒更可在其表面存活長達４日。

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全科醫生鍾偉傑指，市民如對收來的紙鈔、硬幣不放心的話，可用簡單方法進行消毒。硬幣比較簡單，基本上用水和肥皂擦拭即可；紙鈔方面的話曾比較困難，新冠病毒在攝氏70度或以上的環境下已難以存活，因此理論上，用熨斗「熨銀紙」是可行做法，但要注意不能太熱，以免導致紙幣變形。

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接觸貨幣後盡快清潔雙手

鍾偉傑提醒，即使紙鈔或硬幣上有新冠肺炎病毒，但只要接觸後不要碰眼耳口鼻，感染機率已會大大降低。而在接觸紙鈔、硬幣後，最安全做法是馬上用水和肥皂洗手最少20秒，但對於要經常接觸銀紙的行業，例如收銀員，不可能每收一次錢便去洗手，因此最好做法是定期用搓手液消毒雙手，但仍要記住不能觸碰眼耳口鼻！原因不是搓手液無法消滅病病，而是一般情況下，使用搓手液比較倉猝，因此沒有洗手20秒來得徹底。

細節位要留心 病毒無孔不入

家庭醫生關嘉美提醒市民，現在有很多無病徵的患者，因此接觸銀紙後一定要馬上清洗雙手，但更重要的是，接觸銀紙後便要留意自己的行為，例如接觸銀紙後，不經意地撥一撥頭髮，或摸一摸衣袖、褲子，當你以為洗完手很安全時，再去撥頭髮，摸衣袖、褲子便會出事。而細思極恐的是，很多人下意識接觸完銀紙後便會馬上用搓手液，但若然不幸該銀紙真的有病毒依附，在你拿出搓手液時，病毒已跑到搓手液包裝表面上，因此，接觸銀紙後，留意雙手不要亂摸，盡快洗手。

而關醫生強調，同一原理下，電子貨幣不一定能保護你，除非是百分百非接觸類型，最簡單例子便是，當患者把八達通拍在儀器上，接著你又把你的銀包、八達通拍在該儀器上，病毒一樣會依附在你物品上。

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