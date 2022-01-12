袁國勇建議戴兩個外科口罩防Omicron　醫生：雙口罩最怕呢個情況

Omicron變種病毒的空氣傳播能力很強，美國疾控中心計劃提升口罩指引，建議民眾配戴N95或同等防護級別的口罩。相比起一般外科口罩，N95口罩的保護作用的確更高，但不可能人人佩戴。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇建議，若想增強過濾能力，可考慮戴兩個外科口罩使用，有醫生指實行雙口罩要留意一個情況，否則會增加感染機會。



K Kwong：「戴兩個口罩有幫助 ，我是同意的」

香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）在個人專頁回應袁國勇教授的「雙口罩論」時指，無論市民配戴第二個口罩的保護率如何，最主要是外層的口罩提供的拉力，令最底層的口罩更貼面，令口罩兩側位置不會有空隙，這一點已經令原本單一口罩的保護能力提高。

🔼🔼🔼🔼銀紙都有播毒危機👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻Omicron｜銀紙恐成傳播途徑 醫生建議2個消毒方法接觸後避免咁做👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

他亦指出「雙口罩」的缺點：「由於更加貼面，你會更加唔舒服。你本人呼吸嘅二氧化碳量亦都會多咗，但係如果唔係長時間應該唔會太唔舒服、頭暈。所以最好係，一個疏氣布口罩加一個正常外科口罩。」

實行雙口罩最忌混淆底層口罩

全科醫生鍾偉傑表示，袁教授意思或是若市民覺得戴一個外科口罩不夠，可以考慮戴兩個。鍾醫生認為在正確配戴的情況下，一個外科口罩的保護力其實已足夠，但前提是兩側不留空隙、鼻樑上的鐵線要按至貼面。而市民有意配戴兩個口罩，最需要留意的是脫下來時，要分清外層及底層。皆因原本的外層口罩底部是接觸底層口罩的面部，當混淆時，直接把原本的外層口罩當成底層，便會直接接觸到被污染的一面。

小朋友較難實行 增強意識更重要

兒科醫生陳欣永認為「雙口罩」在成年人身上更易實行，年幼的小朋友則應優先把重點放在增強衛生防護意識上。陳醫生舉例：「而家BB仔都會戴口罩，會經常流口水，因此會經常換口罩；再大少少嘅小朋友，最常見係唔識處理口罩，戴同除口罩前有冇消毒雙手同周圍摸面等等。」

🔼🔼🔼🔼媽媽去買餸要小心👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻Omicron｜全港12個街市列強檢名單 醫生教買餸點避免病毒入屋👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼